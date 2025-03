As montanhas que caminham: dunas estelares são um dos mistérios do Saara

À primeira vista, elas podem ser confundidas com pirâmides antigas, mas essas estruturas majestosas são obra exclusiva da natureza. Trata-se de uma dúzia de enormes "dunas estelares" que se erguem acima da planície arenosa de Erg Chebbi, no sudeste do Marrocos, capturadas em uma fotografia tirada da Estação Espacial Internacional em 21 de dezembro de 2023 e resgatada pelo Observatório da Terra da Nasa (agência espacial americana) no final de 2024 como sua "Foto do Dia".

Gigantes de areia no Saara

Com seus 170 quilômetros quadrados no extremo noroeste do Saara, esta fascinante região arenosa abriga algumas das dunas mais espetaculares do deserto. Entre todas elas, reina a imponente Lala Lallia, elevando-se majestosamente a 100 metros de altura.

Um estudo recente concluiu que essa estrutura colossal tem aproximadamente 900 anos, embora em sua base haja grãos de areia que datam de 13 mil anos - testemunhas silenciosas de uma época em que o Saara era um ambiente pantanoso e verdejante.

As dunas estelares do Marrocos consistem em estruturas com pelo menos três cristas emergindo de um pico central Imagem: M. Woike/blickwinkel/IMAGO

Formação única de dunas estelares

Dunas estelares são formações únicas caracterizadas por terem pelo menos três cristas emergindo de um pico central, o que lhes dá seu formato característico de estrela quando observadas de cima. No entanto, vistas do solo, suas múltiplas encostas suaves, conhecidas como "faces de deslizamento", dão a elas uma aparência piramidal.

Mas o que torna essas estruturas especiais é seu processo de formação. De acordo com o Serviço de Parques Nacionais, citado pela Live Science, essas dunas são criadas apenas em locais onde a direção do vento muda constantemente, permitindo que suas diferentes inclinações se desenvolvam. Esse peculiar pré-requisito também explica seu lento deslocamento: apenas alguns centímetros por ano na direção do vento predominante mais forte, muito menos do que outras dunas errantes que podem se mover até 300 metros por ano.

Merzouga: oásis no deserto

No coração desta paisagem desértica fica a cidade de Merzouga, visível na fotografia espacial acima. A cidade prospera graças a um extenso aquífero subterrâneo que permite que palmeirais floresçam em meio ao ambiente árido. Este oásis natural, juntamente com as dunas majestosas, transformaram a área em um destino turístico único. Acampamentos turísticos, visíveis do espaço como pequenos retângulos claros, alinham-se no lado leste do campo de dunas, alguns possivelmente compartilhando espaço com assentamentos berberes.

Embora o Erg Chebbi abrigue alguns dos exemplos mais espetaculares de dunas estelares, tais formações não são exclusivas do Marrocos. Como bem aponta a Live Science, na Terra também são encontradas dunas estelares na China, Namíbia, Argélia, Arábia Saudita e em vários estados dos EUA, como Califórnia e Colorado. E ainda mais surpreendente: segundo a Nasa, estruturas muito semelhantes podem ser encontradas em Marte.

A fotografia que permitiu a contemplação de paisagem tão fascinante foi tirada em 21 de dezembro de 2023 por um membro da tripulação da Expedição 70 com uma câmera digital Nikon D5, informou o Observatório da Terra da Nasa.