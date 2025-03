Argentina: Banco Macro anuncia Juan Parma como novo CEO

O Banco Macro, um dos principais bancos da Argentina, anunciou nesta segunda-feira, 31, que o conselho de administração nomeou o Juan Parma como seu novo CEO. A nomeação reflete a consolidação do plano de crescimento do banco e reflete o compromisso com o desenvolvimento econômico do país, diz comunicado da instituição.

Formado em Administração de Empresas pela Universidad Nacional de la Plata, Parma tem mestrado em Administração de Empresas pela Universidad del CEMA e participou de vários cursos internacionais de liderança em Cingapura , França e Estados Unidos da América .