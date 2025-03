Após ameaça de sanções de Trump, Kremlin diz que Rússia e EUA trabalham por ideias de paz na Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estava "irritado" com Vladimir Putin, que os EUA e a Rússia estão trabalhando em ideias sobre um possível acordo de paz na Ucrânia e na construção de laços bilaterais.

Trump afirmou à NBC News no domingo que estava muito irritado depois que o presidente russo criticou na semana passada a credibilidade da liderança do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, informou a rede de televisão.

Trump disse que seria forçado a impor tarifas secundárias de 25% a 50% sobre os compradores de petróleo russo se achasse que Moscou estava bloqueando seus esforços para acabar com a guerra na Ucrânia. China e Índia são grandes compradores do petróleo russo.

Questionado sobre os comentários de Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou continua a trabalhar com Washington e que Putin permanecia aberto a contatos com Trump.

Uma ligação entre Trump e Putin pode ser marcada em curto prazo, se necessário, embora nenhuma ligação estivesse programada para esta semana, segundo ele.

"Continuamos a trabalhar com o lado norte-americano, em primeiro lugar, para construir nossas relações bilaterais, que foram muito prejudicadas durante o governo anterior", disse Peskov.

"E também estamos trabalhando na implementação de algumas ideias relacionadas ao acordo com a Ucrânia. Esse trabalho está em andamento, mas até o momento não há detalhes específicos que possamos ou devamos informar. Esse é um processo demorado, provavelmente devido à sua complexidade."

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump adotou uma postura mais conciliatória em relação à Rússia, o que deixou os aliados ocidentais cautelosos enquanto ele tenta intermediar o fim da guerra na Ucrânia.

Seus comentários sobre Putin no domingo refletem sua crescente frustração com a falta de movimento em um cessar-fogo.

"Se a Rússia e eu não conseguirmos chegar a um acordo para acabar com o derramamento de sangue na Ucrânia, e se eu achar que a culpa é da Rússia... Vou impor tarifas secundárias sobre o petróleo, sobre todo o petróleo que sair da Rússia", afirmou Trump.

"Isso significaria que, se você comprar petróleo da Rússia, não poderá fazer negócios nos Estados Unidos", disse Trump. "Haverá uma tarifa de 25% sobre todo o petróleo, uma tarifa de 25 a 50 pontos sobre todo o petróleo."

Mais tarde, Trump disse aos repórteres que estava desapontado com Putin, mas acrescentou: "Acho que estamos progredindo, passo a passo."

Trump declarou que pode impor as novas medidas comerciais dentro de um mês.

(Reportagem de Gleb Stolyarov)