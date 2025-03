Ameaça de Trump de taxar petróleo russo não assusta comerciantes, que suspeitam de blefe

Por Siyi Liu e Lewis Jackson e Alex Lawler

CINGAPURA/PEQUIM (Reuters) - A ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de atingir os compradores de petróleo russo com tarifas teve um impacto limitado sobre os mercados de petróleo nesta segunda-feira, com os investidores tentando determinar até onde a Casa Branca poderia ir atrás dos importadores de petróleo chineses e indianos.

A proposta de Trump de atingir os compradores com uma tarifa de 25% a 50% seria significativa para os mercados de petróleo caso se transformasse em uma ordem, mas analistas e traders questionaram se a ameaça era apenas Trump mostrando uma das muitas cartas em suas negociações com a Rússia.

"Ele muda de ideia, então o mercado está lutando para acompanhar", disse Adi Imsirovic, consultor de energia e ex-trader de petróleo. "O mercado não acredita mais nisso até que esteja firme e já tenha algumas semanas."

O petróleo obteve ganhos modestos na segunda-feira, com o petróleo Brent, referência global, subindo 1,4%, acima de US$74 por barril. No início de março, caiu para quase US$68, o valor mais baixo desde dezembro de 2021.

"À medida que Trump toma suas decisões, o mesmo acontece com os preços do petróleo", disse David Goldman, da corretora Novion. "No quadro geral, a correção da venda parece ter estagnado, e o preço está se movendo lateralmente."

A China e a Índia são os principais compradores do petróleo russo, e sua reação seria crucial para que qualquer pacote de sanções secundárias prejudicasse seriamente o segundo maior exportador de petróleo do mundo.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, a Índia ultrapassou a China e se tornou o maior comprador de petróleo russo transportado por via marítima.

O petróleo russo representou cerca de 35% do total das importações de petróleo pela Índia em 2024, aumentando as apostas para o que se tornou uma saída crucial para Moscou se Trump exercer pressão sobre Nova Délhi.

Em fevereiro, o secretário de petróleo da Índia disse que as refinarias do país comprariam petróleo russo fornecido por empresas e navios não sancionados pelos EUA, reduzindo efetivamente o número de cargas e navios disponíveis.

Enquanto isso, as empresas petrolíferas estatais chinesas se afastaram do petróleo russo, com a Sinopec e a Zhenhua Oil interrompendo as compras, enquanto outras duas reduziram os volumes diante das novas sanções dos EUA, informou a Reuters.

Os principais importadores de petróleo russo da China são refinarias independentes com vínculos limitados com o sistema financeiro dos EUA, o que os torna mais resistentes à pressão e às sanções de Washington.

"Há um elemento de fadiga com os anúncios do governo dos EUA sobre tarifas e sanções", disse Warren Patterson, chefe de estratégia de commodities do ING.

"Portanto, suspeito que até que tenhamos algo mais concreto, o mercado não vai reagir exageradamente a isso", disse ele.

Na Índia, um funcionário de uma refinaria disse que a ameaça acrescentou incerteza aos planos de compra das refinarias indianas e estava criando dificuldades para os compradores de petróleo.

As refinarias já fecharam as compras para abril e maio, acrescentou a autoridade, que não estava autorizada a falar publicamente sobre o assunto e pediu para não ser identificada.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que sua cooperação com a Rússia não é direcionada nem afetada por terceiros, em resposta a uma pergunta sobre as tarifas em uma coletiva de imprensa diária.

O Ministério do Petróleo da Índia não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.