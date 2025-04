Airbus da Latam perde final de pista durante pouso em SC e para em gramado

SÃO PAULO (Reuters) -Um avião Airbus operado pela Latam Airlines perdeu o final da pista durante pouso em Chapecó, em Santa Catarina, nesta segunda-feira, segundo relatos locais publicados em redes sociais e a própria companhia.

"A LATAM Airlines Brasil informa que a aeronave do voo LA3276 (São Paulo/Guarulhos-Chapecó)... ultrapassou o limite da pista durante o pouso. A aeronave parou no gramado e todos os passageiros e tripulantes se encontram em segurança", afirmou a empresa em um primeiro comunicado à imprensa.

A companhia aérea não informou o modelo da aeronave, identificada como sendo um A319 em imagens de redes sociais e pelo site de rastreamento FlighAware. A empresa também não informou o motivo pelo qual o avião não parou antes do final da pista no aeroporto em Chapecó.

Em um segundo comunicado, a companhia aérea afirmou que a aeronave transportava 107 passageiros e cinco tripulantes, e que não houve feridos.

"Como consequência do ocorrido, a Latam cancelou o voo LA3277 (Chapecó-São Paulo/Guarulhos), que seria realizado com a mesma aeronave e no mesmo dia", acrescentou a empresa no segundo comunicado.

Há 18 anos, um A320 da TAM, hoje Latam, ultrapassou o limite da pista do aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, em um dos maiores acidentes da história da aviação do Brasil, em que 199 pessoas morreram. No acidente, após perder o final da pista do aeroporto, a aeronave chocou-se contra um prédio da própria companhia aérea que ficava adiante, do outro lado de uma avenida.

(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Alexandre Caverni e Pedro Fonseca)