Fone, mouse, teclado e mais: confira 7 acessórios para elevar seu jogo

Seja no computador, notebook, celular ou console, os acessórios são importantes para quem quer uma experiência completa no jogo. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de acessórios com até 37% de desconto que podem valer a pena para os gamers.

A seleção inclui fones de ouvido (com e sem fio), mouse, teclado e outros produtos que podem ajudam nas partidas ao proporcionar mais conforto e tecnologia para o jogador. Confira a lista completa:

Tem microfone removível, que captação omnidirecional de 360º, para melhorar a comunicação

Qualidade de som surround, além de conexão eficiente e rápida para jogos

Cabo de 1,2 metros;

Possui um microfone removível;

Com almofadas de espuma para jogar de maneira confortável por longas horas;

Conecta com PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, celulares e demais dispositivos.

Tecido de microfibra com elastano reduz o atrito e melhora o deslize do mouse

Com base antiderrapante para evitar deslizamentos durante as partidas

Ideal para jogos de FPS

Possui efeitos de RGB personalizáveis;

Sensor de 8.000 DPI com ajuste de precisão e sensibilidade

Equipado com seis botões programáveis para facilitar o uso

Também possui efeitos RGB com seis predefinições

Promete teclas silenciosas e ágeis;

Resistente a até 120 ml de líquido;

Com teclas exclusivas para mídia e volume

Possui botões de acesso rápido para brilho, efeitos de iluminação e acionar modo jogo

É giratória e possui ajuste de altura de 44 a 54 cm

Ajuda a evitar dores nas costas ou na região lombar

Possui um ajuste de altura e almofada para lombar

Suporta até 120 kg

Revestimento de couro coberta com costuras de fibra de carbono

Estofado em forma de diamantes que promete mais conforto

Com encosto reclinável de 90° a 135°

Apoio de braços ajustáveis

Suporta até 150 kg

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.