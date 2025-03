Trump diz estar "muito irritado" com Putin por questionar autoridade de Zelensky na Ucrânia

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo (30) que está "muito irritado" e "furioso" com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, por questionar a liderança na Ucrânia, informou a rede NBC. Trump também ameaçou com novas "tarifas" ao petróleo russo e disse que espera falar com Putin nos próximos dias.

Em uma mudança de tom radical em relação à atitude moderada apresentada anteriomente face à Rússia, Donald Trump disse à jornalista da NBC Kristen Welker que ficou irritado quando Putin começou a atacar a credibilidade do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Kristen Welker disse que Trump ligou para ela para expressar o seu descontentamento e, em seu programa de domingo "Meet The Press", citou diretamente a conversa. "Se a Rússia e eu não conseguirmos chegar a um acordo que interrompa o derramamento de sangue na Ucrânia, e se me parecer que a culpa é da Rússia", imporia "tarifas secundárias sobre todo o petróleo da Rússia", afirmou Trump.

Welker também revelou que o republicano disse que se sentiu "muito irritado, furioso" quando Putin começou a fazer comentários sobre a credibilidade de Zelensky e a falar sobre uma nova liderança para a Ucrânia.

Trump tenta negociar um fim para a guerra de mais de três anos entre Rússia e Ucrânia, mas até agora não conseguiu pactuar um acordo de cessar-fogo, apesar de conversas com ambos os lados.

Putin rejeitou um plano dos Estados Unidos e da Ucrânia para um cessar-fogo por 30 dias e, na sexta-feira (28), insinuou que Zelensky deveria deixar o cargo. O líder russo chegou a propor um "governo transitório" para a Ucrânia, coordenado pela ONU, com objetivo de organizar uma eleição presidencial "democrática" no país antes da negociação de um acordo de paz.

Ataques continuam

Na noite de sábado (29), 111 drones suicidas foram lançados por Moscou em todo a Ucrânia. A cidade de Kharkiv, no nordeste do país, foi mais uma vez vítima de um ataque massivo desses dispositivos.

A cidade, que antes de 2022 era a segunda mais populosa da Ucrânia, registrou duas mortes e trinta feridos. Os ataques acontecem no momento em que o presidente Volodymyr Zelensky pede aos aliados da Ucrânia que aumentem a pressão sobre a Rússia e condenem veementemente os ataques a civis, que continuam a assolar o país diariamente.

Esta é a terceira vez, somente no mês de março, que Kharkiv é atingida por uma verdadeira "chuva" de drones russos, relata a correspondente da RFI em Kiev, Emmanuelle Chaze. Ontem à noite, seis deles caíram no centro da cidade.

Vyacheslav Panchenko, um morador que sobreviveu ao ataque, disse estar em choque: "Você pode ver que esta é uma área civil, não há fábricas ou armazéns aqui, nem mesmo um barril de gasolina!", lamentou. "Não entendo por que esse drone caiu aqui, pessoas ficaram feridas, casas de cidadãos comuns da nossa cidade foram atingidas, é muito triste", concluiu.

Yevhen Shevchenko escapou por pouco, mas sua esposa e filha ficaram soterradas sob os escombros: "O teto inteiro caiu. Minha esposa estava sob uma viga transversal, e nossa filha estava ao lado dela, completamente soterrada. Então, meu vizinho e eu a desenterramos, a puxamos para fora, e tudo ao nosso redor estava em chamas", descreve.

A filha de 15 anos de Yevhen ficou gravemente ferida e foi hospitalizada. Além de duas mortes e trinta feridos, os ataques em Kharkiv danificaram um hospital militar, vários edifícios residenciais e escritórios.

(Com RFI e AFP)