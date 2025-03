Terremoto de magnitude 7 atinge Tonga, na Pacífico; alerta de tsunami foi retirado

Um terremoto de magnitude 7 atingiu a costa de Tonga, uma nação insular no Pacífico, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), neste domingo (30). Um alerta de tsunami foi inicialmente emitido, com possibilidade de "ondas perigosas dentro de uma zona de 300 quilômetros do epicentro", de acordo com o sistema de alerta de tsunami dos EUA. Em seguida, "com base em todos os dados disponíveis, a ameaça de tsunami foi retirada" pelo sistema de alerta americano.

O terremoto superficial ocorreu 90 quilômetros a sudeste do vilarejo de Pangai, às 12h19 GMT (9h19 pelo horário de Brasília). Alertas também foram emitidos para a ilha de Niue, a 2,4 mil quilômetros a nordeste da Nova Zelândia.

"Ondas de tsunami atingindo 0,3 a 1 metro acima do nível do mar são possíveis em algumas costas de Niue (...) e Tonga", informou o sistema de alerta de tsunami americano, preocupando moradores desses dois países insulares do Pacífico Sul.

O Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ) também confirmou o abalo sísmico, que teria ocorrido a uma profundidade de 16 quilômetros.

A agência já havia alertado que "ondas perigosas de tsunami causadas por esse terremoto eram possíveis em um raio de 300 quilômetros do epicentro ao longo da costa de Tonga".

A agência nacional de desastres de Tonga alertou os moradores para ficarem longe das praias e do litoral. "Pessoas que vivem em costas baixas são aconselhadas a irem para terras mais altas ou para o interior", orientou o Escritório Nacional de Gestão de Riscos de Desastres de Tonga, no Facebook.

Terremotos são comuns em Tonga, um arquipélago de baixa altitude com uma população de cerca de 100.000 habitantes e localizado no Anel de Fogo do Pacífico, região de forte atividade sísmica.

O arquipélago de Tonga se estende por 800 km e é localizado na região da Polinésia, ao norte da Nova Zelândia. Ao todo, possui 172 ilhas das quais 36 são habitadas. De acordo com um censo de 2016, 97% dos habitantes de Tonga são polinésios, e os demais 3%, chineses, europeus e habitantes de outras ilhas pacíficas.

O Anel de Fogo é um arco de intensa atividade tectônica que se estende pelo Sudeste Asiático e pela Bacia do Pacífico.

Na sexta-feira (28) um terremoto de magnitude 7,7 atingiu Mianmar e a Tailândia, deixando ao menos 1700 mortos na região e cerca de 3.400 feridos.

(Com AFP)