Lembra dela? Rinoceronte Cacareco teve mais de 100 mil votos para vereadora

O que começou como uma forma de protesto acabou se tornando um movimento no final da década de 1950: uma rinoceronte fêmea obteve cerca de 100 mil votos na disputa por uma vaga de vereador em São Paulo.

O que aconteceu

Cacareco nasceu em 1954 no zoológico do Rio de Janeiro, então capital do Brasil. O animal foi o primeiro da espécie a nascer em território brasileiro, sendo também o primeiro rinoceronte nascido em cativeiro na América do Sul.

Em 1957, o então governador de São Paulo Jânio Quadros passou a planejar um zoológico na capital paulista. Para atrair um público maior ao novo empreendimento, Quadros solicitou ao prefeito do Distrito Federal Francisco de Sá Freire e Alvim o empréstimo de um rinoceronte. Cacareco foi a escolhida para a missão e foi transferida para São Paulo em fevereiro de 1958, onde viraria uma estrela não só no complexo, mas também na política.

Inaugurado oficialmente em março de 1958, o Zoológico de São Paulo contou com a curiosidade do público. Entre os animais expostos, os visitantes demonstravam um interesse em particular por Cacareco. Segundo o portal da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), ao ver o sucesso do rinoceronte, Jânio Quadros declarou que "o povo só não o recebe de braços abertos por motivos óbvios".

Fora do zoológico, Cacareco foi ganhando popularidade. A fama foi ainda maior entre as crianças, o que fez com que a marca Estrela lançasse um brinquedo em homenagem a Cacareco. A miniatura de plástico tinha um apito e cores variadas.

Rinoceronte virou símbolo de manifestação política

A candidatura de Cacareco para as eleições municipais de 1959 teve origem em uma mesa de bar. Em uma roda de amigos, o jornalista Itaboraí Martins, d'O Estado de São Paulo, resolveu lançar a candidatura do rinoceronte para o cargo de vereadora como forma de demonstrar a insatisfação do povo frente aos governantes. A tática, segundo a Alesp, foi pichar muros com o nome do animal e divulgá-lo nos debates promovidos pelas emissoras de televisão.

A população do então bairro paulistano de Osasco [cuja emancipação aconteceria em 1962] tentou conseguir sua emancipação política e administrativa da capital, mas a pretensão terminou no Supremo Tribunal Federal, que negou o pedido. Decepcionados, os moradores em protesto aderiram à "candidatura" de Cacareco. Trecho disponível no portal Alesp

O movimento contou com 'santinhos' como forma de apoio a Cacareco. Para mobilizar ainda mais a população, um jingle viralizou: "Cansados de tanto sofrer // E de levar peteleco // Vamos agora responder // Votando na Cacareco".

À época, a votação era feita por cédulas de papel. Para o cargo de vereador, os eleitos escreviam o nome do candidato escolhido.

O sucesso de Cacareco nas urnas

A apuração dos votos confirmou o favoritismo do rinoceronte. Em cada urna aberta, havia de 20 a 30 papéis com o nome de Cacareco, que recebeu votos em todos os bairros da cidade de São Paulo.

Pouco mais de 820 mil votos foram considerados válidos na eleição. Aqueles direcionados a Cacareco foram considerados nulos pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo). Apesar de não ter divulgado o número oficial de votos recebidos pelo animal, o TRE-SP declarou 105.892 votos nulos.

Cacareco recebeu votos até mesmo em outras cidades do estado. No município de Marília, por exemplo, das 300 cédulas depositadas em uma urna, 102 tinha o nome de Cacareco escrito.

Os votos recebidos pelo rinoceronte seriam suficientes para eleger os 15 vereados mais votados naquela eleição. O volume correspondia a um terço da Câmara dos Vereadores de São Paulo.

O sucesso de Cacareco tomou os noticiários e fez com que o animal fosse transferido de volta para o Rio de Janeiro. Matérias sobre o assunto se espalharam pelo Brasil. José Bonifácio Coutinho Nogueira, então secretário da Agricultura paulista, tentou comprar o animal, para que Cacareco permanecesse em São Paulo. O zoológico do Rio, no entanto, negou a proposta. Dois dias antes do pleito municipal, o rinoceronte foi levado à cidade de origem.

Esqueleto de Cacareco fica exposto em SP

Cacareco morreu em dezembro de 1962, aos oito anos, por conta de uma nefrite (doença inflamatória dos rins). A morte pode ser considerada prematura, visto que a expectativa de vida da espécie é de cerca de 45 anos. Atualmente, o esqueleto do animal está exposto no Museu de Anatomia Veterinária da Universidade de São Paulo.

Cacareco deixou seu legado e foi seguida por outros animais com sucesso político. Nas eleições de 1955, a população de Jaboatão (PE) votou no bode Cheiroso. Em 1988, os cariocas votaram no macaco Tião, do fictício Partido Bananista Brasileiro. Já em 1996 no município de Pilar (AL) o votado foi o bode Frederico.

