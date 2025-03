Nunes, Erika Hilton, TikToker: fila de candidatos a governador em SP cresce

Faltando pouco mais de 18 meses para as eleições de 2026, possíveis candidatos de direita e de esquerda já se movimentam para disputar o governo de São Paulo.

O que aconteceu

Cargo é cobiçado por aliados próximos ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL), e o secretário de Governo, Gilberto Kassab (PSD), são alguns dos cotados.

Tarcísio é cotado para concorrer à presidência da República em 2026. Aliados do governador, como o vice Felício Ramuth (PSD), acreditam que Tarcísio está se consolidando para disputar o governo federal, enquanto o próprio governador prega cautela e afasta os rumores de que disputará a presidência.

Esquerda segue sem consenso no nome. Entre os possíveis candidatos, quem mais segue com força na disputa é o ministro do Empreendedorismo, Márcio França (PSB), e o vice-presidente e ex-governador do estado, Geraldo Alckmin (PSB), que registrou 24,7% das intenções de voto no levantamento da Paraná Pesquisas em fevereiro, ficando atrás apenas de Tarcísio.

Ricardo Nunes (MDB)

22.jan.2025 - Ricardo Nunes (MDB) durante entrega de novo trecho da Faixa Azul na Marginal Pinheiros Imagem: Manuela Rached Pereira/UOL

Vereadores da base e da oposição ouvidos pelo UOL afirmam que Nunes ensaia candidatura ao governo estadual. O prefeito teria enviado a lideranças de partidos aliados um print com resultados de um levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, divulgado em 25 de fevereiro, em que ele aparece na liderança das intenções de voto (27%) em um cenário ao governo de São Paulo sem Tarcísio.

"Estamos em campanha", dizia uma das mensagens compartilhadas por Nunes. Para alguns, o tom foi de brincadeira. Para outros, confirmou o que seria o objetivo das últimas ações do prefeito: as eleições de 2026.

Nunes garante que ficará mais quatro anos na prefeitura. "Não estou fazendo nenhum movimento para eleição de 2026", disse Nunes ao UOL.

Contudo, Nunes disse recentemente que pode não concluir seu mandato na prefeitura de São Paulo - que vai até 2028. "Minha intenção é de ficar os quatro anos como prefeito", disse. Mas complementou com um "as coisas acabam mudando."

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em sessão do Fórum Nacional da Indústria Imagem: Mônica Andrade 20.mar.25/Governo do Estado de SP

Cotado para disputar a presidência da República, Tarcísio deve concorrer à reeleição em São Paulo, segundo o presidente da Alesp, André do Prado. "Neste momento, nosso foco é a reeleição do governador Tarcísio, que deve ser candidato à reeleição. As demais vagas serão debatidas no momento oportuno."

Além dele, o próprio Tarcísio enfatizou que disputará o governo estadual mais uma vez. "Eu sou candidato à reeleição no estado de São Paulo, estou focado no estado e no projeto de São Paulo", afirmou ele, após o STF (Supremo Tribunal Federal) ter tornado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) réu por tentativa de golpe de Estado.

Erika Hilton (PSOL)

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) se coloca como candidata ao governo de São Paulo em 2026 Imagem: Zeca Ribeiro - 21.mai.2024/Câmara dos Deputados

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) afirmou ao UOL que as chances de disputa ao governo são quase nulas. Ela explicou que ainda está se decidindo sobre o assunto.

Outro fator colocado pela parlamentar é o apoio de mais partidos à sua candidatura, como o PT ou PSB. Segundo a deputada, sozinha ela não entrará na disputa.

Rodrigo Manga (Republicanos)

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, foi sondado pelo PRTB, partido de Pablo Marçal, para disputar o governo estadual Imagem: Reprodução/Facebook/Rodrigo Manga

Popular nas redes sociais, o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), está sendo sondado pelo PRTB para disputar o governo de São Paulo. "O PRTB confirma o convite feito a Rodrigo Manga, atual prefeito de Sorocaba (SP), para sair candidato ao governo de SP, e lamenta que adversários de diferentes espectros ideológicos já estejam articulando para tentar desgastar a imagem dele", disse o partido, após Pablo Marçal (PRTB) ter se tornado inelegível pela Justiça Eleitoral de São Paulo. Cabe recurso dessa decisão.

Manga é conhecido como prefeito "tiktoker". O apelido vem da repercussão de vídeos em que ele divulga ações da prefeitura. Ele é apoiador de Bolsonaro, de quem recebeu uma medalha de "imbrochável".

Gilberto Kassab

Gilberto Kassab, presidente do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo Imagem: Vinícius Rosa/Divulgação

Ex-prefeito de São Paulo, Kassab já falou publicamente que se sente preparado para o cargo de governador. "Eu gostaria, sim, de ter essa oportunidade, seria o coroamento de uma carreira. Mas é uma vontade que não pode ser traduzida numa obstinação", disse.

A postura do secretário tem incomodado Tarcísio, segundo a Folha de São Paulo. A avaliação entre aliados do governador é de que Kassab se expôs demais nas articulações para as eleições do ano que vem.

André do Prado

André do Prado (PL), deputado estadual e presidente da Alesp Imagem: Divulgação/Alesp

Apoiado até pelo PT em sua reeleição na Alesp, André do Prado faz parte da chamada "ala pragmática" do PL. Esse grupo é mais próximo do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, que de Bolsonaro. Prado estreitou laços com Tarcísio por conseguir viabilizar a aprovação de projetos importantes para o governador, como a privatização da Sabesp e o projeto das escolas cívico-militares.

Próximo a Bolsonaro, o deputado estadual Gil Diniz (PL) afirmou, na votação da presidência da Alesp neste mês, que votará em André do Prado para governador futuramente. "Hoje, voto em André do Prado. Em um futuro não tão distante, [voto] para governador de São Paulo."

Geraldo Alckmin

Geraldo Alckmin Imagem: Júlio César Silva/MDIC

Alckmin é o candidato de esquerda mais competitivo em uma possível disputa contra Tarcísio, segundo levantamento do Paraná Pesquisas. Tarcísio aparece com 37,8% das intenções de voto, seguido por Alckmin, que registra 24,7%.

Governador de São Paulo em quatro oportunidades, Alckmin era um dos favoritos na disputa ao governo de São Paulo em 2022, antes de decidir ser vice de Lula (PT). Em pesquisa Datafolha de dezembro de 2021, ele liderava a disputa junto com Fernando Haddad (PT) e Márcio França (PSB).

Márcio França

O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, participa de reunião do Conselho Superior da Micro, Pequena e Média Indústria, na sede da Fiesp Imagem: ANDRé RIBEIRO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Derrotado por João Doria em 2018, Márcio França abriu mão da candidatura em 2022 para apoiar Haddad. A decisão foi tomada porque o atual ministro da Fazenda estava à frente das pesquisas na época.

Recentemente, França afirmou que se sente apto para disputar as eleições ao governo estadual em 2026. "Na eleição passada, o presidente Lula me pediu e eu então abri para que Haddad fosse o candidato. Dessa vez, como Haddad me disse que não gostaria de disputar, eu me sinto apto."