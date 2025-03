Remédio experimental da Lilly reduz fator de risco genético para doença cardíaca em 94% em teste

Por Julie Steenhuysen

CHICAGO (Reuters) - A dose mais alta de um medicamento experimental desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly reduziu significativamente os níveis de um fator de risco geneticamente herdado para doenças cardíacas em um ensaio clínico de estágio intermediário, segundo dados apresentados em um grande encontro médio neste domingo.

O medicamento, lepodisiran, reduziu os níveis de lipoproteína(a), ou Lp(a), em uma média de 93,9% em comparação com o placebo ao longo de seis meses após uma dose única de 400 miligramas. Houve 72 pacientes no grupo de 400 mg do estudo, enquanto 69 receberam o placebo.

Após uma segunda dose de 400 mg administrada em seis meses, os participantes observaram uma redução média de quase 95% ao longo de 12 meses.

Nenhum evento adverso grave relacionado ao medicamento foi relatado.

"O que temos é um medicamento que pode reduzir a lipoproteína(a) com uma administração muito infrequente", disse o autor do estudo, Dr. Steven Nissen, cardiologista de longa data na Cleveland Clinic, em uma entrevista. Nissen apresentou os resultados na reunião do American College of Cardiology em Chicago. Eles também foram publicados no New England Journal of Medicine.

O remédio da Lilly é um dos vários que estão sendo testados para tratar níveis elevados de Lp(a), um fator de risco para doenças cardíacas que afeta cerca de 1,4 bilhão de pessoas no mundo todo.

Embora o medicamento tenha reduzido um fator de risco cardiovascular, ensaios clínicos maiores são necessários para provar que a redução da Lp(a) realmente reduz ataques cardíacos e outros eventos cardiovasculares adversos, disse Nissen.