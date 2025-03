RB Leipzig demite técnico Marco Rose e anuncia Zsolt Löw

O RB Leipzig anunciou neste domingo (30) a chegada do técnico Zsolt Löw para substituir Marco Rose, demitido no dia seguinte à derrota para o Borussia Mönchengladbach, a sete rodadas do fim do Campeonato Alemão.

"O RB Leipzig demitiu o treinador Marco Rose de suas funções com efeito imediato a partir deste domingo", informou o clube em comunicado, no qual explicou que todos os membros de sua comissão técnica também foram desligados.

Para terminar a temporada, o Leipzig anunciou a contratação do húngaro Zsolt Löw, que foi auxiliar de Thomas Tuchel no Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern de Munique.

Atualmente, Löw trabalhava como chefe de desenvolvimento de futebol na Red Bull.

Derrotado pelo Mönchengladbach no sábado (1 a 0), o RB Leipzig caiu para a sexta posição do Campeonato Alemão com 42 pontos e está em risco de não se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões.

tba/mcd/zm/cb

© Agence France-Presse