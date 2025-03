Sunga, tênis e bronzeador caseiro: quem era o Oil Man de Curitiba

A morte do biólogo Nelson Rebello, conhecido como "Oil Man" por desfilar só de sunga e tênis no centro de Curitiba (PR), comoveu os paranaenses e rendeu inúmeras homenagens ao personagem.

Quem era Nelson Rebello

Rebello era figura icônica do centro de Curitiba. Ele era conhecido desde o final dos anos 1990 por pedalar pelas ruas da capital paranaense apenas de sunga, tênis e com óleo bronzeador pelo corpo. O traje incomum resultou no apelido de "Oil Man".

"Oil Man" era considerado um super-herói. Biólogo formado pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), Rebello ganhou a fama como o Homem Óleo. Pelas ruas, ele também era chamado por nomes de marcas específicas de margarina.

Imagem: Reprodução/Instagram

Nome emblemático surgiu em viagem à praia. Durante participação no programa The Noite, ele revelou que a ideia do apelido foi originada após um casal chamá-lo de IronMan (Homem de Ferro), personagem da Marvel. "Ao invés de Iron, eu escolhi Oil Man", disse ele.

Óleo usado no corpo era produzido por ele próprio. Durante a mesma entrevista, exibida em 2017, ele afirmou que chegou a usar bronzeador comum e depois adotou uma "receita secreta" criada após adaptações. Na ocasião, ele negou o interesse em patentear e fabricar o produto para vender.

Frio da capital paranaense não alterava o traje. Não era incomum ver Rebello de sunga no inverno, período em que as temperaturas de Curitiba ficam próximas de 0ºC. A rua 15 de Novembro era uma das preferidas atravessadas pelo "Oil Man". No local, ele conversava e tirava fotos com populares.

Ele via as pedaladas como hábito de vida saudável. Durante participação no quadro Me Leva Brasil, do Fantástico, ele disse considerar o personagem como "uma obra de arte, uma teoria de bem-estar e saúde". "Existe alguma coisa de super-herói mesmo", avaliou.

Homem Óleo era fã Elvis Presley. Entrevistado por Jô Soares em duas oportunidades, ele também se arriscava como cantor. Em uma das participações, homenageou o ídolo com uma interpretação de "It's Now or Never" para a plateia do talk show.

Morte

Nelson Rebello morreu ontem, aos 64 anos. O "Oil Man" sofreu uma parada cardiorrespiratória no Hospital Evangélico Mackenzie, onde estava internado. No último dia 24 de março, ele havia sido atacado pelo próprio cachorro e foi encaminhado ao hospital.

Ataque pode não ter ocasionado na morte. Ainda não se sabe se os ferimentos no braço, uma perfuração no tornozelo e uma luxação no ombro devido às mordidas do cachorro têm relação com o óbito, afirma o hospital, em nota. A morte coincidiu com o aniversário de 332 anos de Curitiba.

Ele foi homenageado por diversas autoridades. "Vai fazer falta", escreveu o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que decretou luto oficial de um dia pela morte de Rebello. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, também prestou homenagem e classificou o "Oil Man" como "uma das maiores personalidades" da capital paranaense.