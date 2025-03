Histórico pátio de trens em Campinas deve virar centro de startups e lojas

Um projeto arquitetônico de transformação do antigo Pátio Ferroviário de Campinas (SP) em um centro empresarial e comercial, foi entregue nesta semana à prefeitura do município. A previsão é que o empreendimento seja implementado com investimentos do setor privado.

O que aconteceu

Projeto propõe transformar galpões de antigo complexo ferroviário em hub de inovação. Elaborada pela PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, a proposta prevê a revitalização da área do pátio, tombado como patrimônio histórico em 2014. Segundo a universidade, o local receberá "escritórios de alta tecnologia, startups e empresas de inovação, além de espaços com finalidades culturais e sociais"..

Empreendimento prevê conectar pátio, na região central, à rodoviária da cidade, na Vila Industrial. Para isso, uma passarela que conecta os dois pontos foi projetada para pedestres. A prefeitura pretende que a área do antigo complexo ferroviário abrigue ainda o trem intercidades que ligará Campinas a São Paulo.

Intervenção deve ocorrer em área de quase 42 mil m². Mais da metade da área total, cerca de 23 mil m², será destinada a escritórios de empresas e startups. O restante será destinado principalmente a comércios e "espaços de convivência".

Veja vídeo com modelo 3D do projeto:

Projeto busca valorizar centro da cidade, segundo prefeitura e universidade. A PUC divulgou que o projeto, elaborado por docentes e alunos da Escola de Arquitetura, Artes e Design, foi pensado para "atender à necessidade de desenvolvimento do centro de Campinas, valorizando e investindo no local". Segundo o professor Fábio de Almeida Muzetti, um dos idealizadores da proposta, "o centro da cidade tem muita capacidade de reconstrução, e desenvolver o local é estratégico para esse avanço".

O que antes era fechado entre muros, os galpões de manutenção de ferrovias abandonados há décadas, seriam transformados em espaços de trabalho, de cultura, de gastronomia, criando uma conexão com as pessoas que andam pelo local, promovendo uma convivência entre as áreas livres. Professor Fábio de Almeida Muzetti, um dos responsáveis pelo projeto, em evento na PUC-Campinas no último da 24

Parceria público-privada

Prefeitura de Campinas busca investimento privado para implementação do projeto. "No futuro, nós vamos colocá-lo em licitação para procurar um parceiro privado", afirmou o prefeito Dário Saadi (Republicanos) em um vídeo divulgado em suas redes sociais no último dia 26.

Plano municipal lembra projeto estadual de transferência da sede do governo ao centro da capital. No caso da proposta do governo paulista, a ideia é requalificar a região central com "valorização imobiliária", ao levar o centro administrativo do estado à região central e conceder à iniciativa privada a exploração e administração de comércios sublocados no térreo e entorno dos prédios públicos.

Projeto em pátio ferroviário ainda precisa ser analisado e aprovado pelo Condepac (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural). Se aprovado, a Prefeitura, em conjunto com a SPU (Superintendência do Patrimônio da União), que detém a propriedade da área, realizarão um chamamento público para a abertura da licitação.

Trata-se de uma área extensa e esta proposta visa a ocupação de uma parcela significativa, possibilitando que a Prefeitura, em conjunto com a SPU, realize um chamamento público e licitação. Assim, parceiros privados poderão investir na revitalização, seguindo o projeto apresentado pela PUC-Campinas, que será submetido à análise do Condepac. Prefeito Dário Saadi, durante evento na PUC-Campinas no último dia 24

Questionada sobre custos, prazos e contrapartidas da PPP e do projeto, Prefeitura não retornou. O espaço segue aberto a futuras manifestações da administração municipal.