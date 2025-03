Mesinha didática para crianças faz sucesso por R$ 196; confira avaliações

Se você tem filhos pequenos, uma mesa multifuncional adaptada para crianças pode ajudar na hora do desenho, brincadeiras e refeições. O Guia de Compras UOL encontrou um modelo com cadeiras que promete ser ideal para essas atividades.

O produto tem duas tampas na parte superior, que podem ser usadas para armazenar, por exemplo, canetas e lápis coloridos. A seguir, detalhamos os principais atributos da mesa infantil e o que diz quem já comprou.

O que diz o fabricante diz sobre a mesa?

Pode ser utilizada em momentos de lazer e refeições.

Recomendada para crianças a partir dos 4 anos.

Vem com duas cadeiras.

Possui duas tampas que abrem e fecha.

Espaço de armazenamento.

Pesa 3,75kg.

Acompanha três adesivos com três temas.

O que diz quem comprou?

A mesa da marca Poliplac registra mais de 2 mil avaliações de compradores na Amazon, com nota de 4,7 (de 5). Entre os relatos positivos estão: o material e a funcionalidade do produto com as cadeiras.

O material é ótimo e o diferencial são os compartilhamentos para guardar lápis, borracha, canetinha e, no caso da minha filha, maquiagem de brinquedo. Produto muito bom. Nathlife

Produto chegou super rápido e vem como descrito. É muito linda bem resistente. Vale muito a pena, as crianças vão amar. Franciele

Amei. Super funcional, linda e didática. Minha filha de 1 ano é 7 meses amou, e ela mesmo tira e pinta. Super recomendo. Thaysi

Pontos de atenção

Algumas criticas destacam que as cadeiras que acompanham a mesa não aderem tanto a pisos lisos.

Muito boa, mas não tem boa aderência ao piso. Em pisos muito lisos, as cadeiras escorregam com frequência. Ayla

Ótima opção, gostei muito da compra. [...] O único ponto a ressaltar é que para abrir a mesinha, para guardar os lápis, é difícil e fica duro para a criança. Então, os pais que têm que abrir e fechar. Por outro lado, acaba sendo uma forma de segurança, para as crianças não pegarem os lápis, sem a autorização. Vanessa

