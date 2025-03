'Fofinho e macio': pillow top bem avaliado está com 48% de desconto hoje

O Guia de Compras UOL encontrou um pillow top que tem feito sucesso entre consumidores, com avaliação média de 4,5 (do total de cinco)na Shopee. O produto serve para adicionar uma camada extra de conforto ao colchão.

Ele está disponível em diferentes tamanhos: solteiro, casal, queen e king. A versão mais barata (solteiro) baixou de R$ 185,90 para R$ 97,50. Já a opção mais cara (king) saiu de R$ 265,50 para R$ 159,90. Detalhamos adiante o que o fabricante promete e o que dizem os consumidores que já adquiriram o pillow top.

O que o fabricante diz sobre o produto?

A espessura é de 5 cm e a gramatura, de 600g.

Enchimento de fibra siliconada 100% poliéster.

Com tecido micro percal 400 fios, de toque aveludado.

Tem elásticos para fixação.

Hipoalergênico: protege contra ácaros e poeira.

O que diz quem o comprou?

São 1 mil avaliações feitas por compradores na plataforma da Shopee. Confira algumas delas.

Produto de ótima qualidade. Coloquei na cama e já vi a diferença. Ele é bem fofinho e macio. Ótimo acabamento. Ele não é impermeável. O vendedor já tinha me informado, mas comprei mesmo assim, pelo conforto e economia. Não precisei trocar de colchão agora.

Nilcelene Jesus

Gostei bastante do pillow. Não é muito grosso e parece um edredom, só que mais estruturado. É bom que vai caber na minha máquina de lavar de 15 kg.

Marina Sandoval

Gostei do pillow top, porém a imagem realmente é meramente ilustrativa, porque a espessura real não chega a ser nem a metade da informada no anúncio, mas, tudo bem. Bom custo-benefício.

Tchela

Pontos de atenção

Alguns consumidores esperavam que o produto tivesse uma espessura maior.

Chegou rápido e veio bem embalado! É mais fino do que parece, mas de fácil colocação.

Giulia Duarte

Tá longe de ser um pillow top. É só pano sem espuma. Até um edredom é mais macio, porém é meu ponto de vista.

Charles

Eu comprei para usar no sofá, mas parece uma colcha pequena de poliéster. Tem pouca espuma, com um dedo de espessura. Não vou devolver, porém fiquei frustrada.

Daiany Barbosa

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.