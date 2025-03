PF prende mulher que tentava embarcar a Portugal com cocaína sob as roupas

A Polícia Federal prendeu uma mulher no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, tentando embarcar para Portugal com 1,5 kg de cocaína escondido sob as roupas.

O que aconteceu

A mulher é uma jovem carioca de 22 anos. Ela tentou embarcar num voo comercial do Rio para Lisboa no final da noite de ontem.

A droga estava escondida sob suas roupas em sacos plásticos — alguns em formato de banana.

Ela foi presa em flagrante numa fiscalização de rotina feita pelos policiais. A Polícia informou que, depois da detenção, iria procurar mais drogas na bagagem do porão do avião. Não foram informadas novas apreensões.

A corporação informou que a jovem será encaminhada ao sistema prisional estadual. Um inquérito será aberto por tráfico internacional de drogas. Pela lei, as penas podem chegar a 25 anos de cadeia.