Pedágio de trechos da Raposo Tavares e da Castello Branco fica mais barato

A partir de hoje, os pedágios de trechos das rodovias Raposo Tavares e da Castello Branco ficaram mais baratos.

O que aconteceu

Diminuição do valor ocorre devido ao fim da tarifa quilométrica do sistema. O cálculo usava um valor fixo por quilômetro que era multiplicado pelo trecho de cobertura da praça do pedágio. A conta era aplicada pela CCR ViaOeste, antiga concessionária responsável pelos trechos.

Com a mudança, os pedágios tiveram uma redução de até 35%. No caso do lote Sorocabana, a diminuição foi de entre 23,8% e 25,4% nas cabines automáticas e entre 19,8% e 21,4% nas manuais. No lote Nova Raposo, os descontos ficaram entre 24,3% e 35,5% nas cabines automáticas e de 20,3% a 32,2% nas manuais.

O contato com as novas empresas responsáveis pelos trechos prevê um desconto de 5% para cabines automáticas. Outros 20% para quem aderir ao DUF (Desconto para Usuário Frequente). Os novos valores foram autorizados pela Artesp (Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo) e publicados na edição do Diário Oficial de 24 de março.

A cobrança será feita pelo sistema free-flow, que identifica tags ou placas dos veículos. "Vamos ter uma rodovia monitorada, ambulância com médico, conectividade ao longo da rodovia", disse o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.

A partir deste domingo, as novas concessionárias responsáveis assumem o serviço das rodovias. A EcoRodovias será responsável pelo lote Nova Raposo, já a CCR ficará com o lote Sorocabana.

Como ficou o preço de cada pedágio

Rodovia Castello Branco

No km 18,920, em Osasco: tarifa passa de R$ 5,90 para R$ 3,80 (cabine automática) e R$ 4 (manual)

No km 20,545, em Barueri: tarifa passa de R$ 5,90 para R$ 3,80 (cabine automática) e R$ 4 (manual)

No km 33,420, em Itapevi: tarifa passa de R$ 11,80 para R$ 8,93 (cabine automática) e R$ 9,40 (manual)

No km 72,805, em Itu: tarifa passa de R$ 15,80 para R$ 11,97 (cabine automática) e R$ 12,60 (manual)

Rodovia Raposo Tavares

No km 47,55, em São Roque: tarifa passa de R$ 12,60 para R$ 9,59 (cabine automática) e R$ 10,10 (manual)

No km 79,145, em Alumínio: tarifa passa de R$ 12,60 para R$ 9,40 (cabine automática) e R$ 9,90 (manual)

No km 111,89, em Araçoiaba: tarifa passa de R$ 5,30 para R$ 3,99 (cabine automática) e R$ 4,20 (manual)

Rodovia Castelinho

No km 13,325, em Sorocaba: tarifa passa de R$ 9 para R$ 6,74 (cabine automática) e R$ 7,10 (manual)