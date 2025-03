Mulher dormia com martelo no sutiã em estação na Antártida para se defender

Recentemente, pesquisadores sul-africanos que estão em uma base na Antártida pediram ajuda ao seu país após relatarem comportamento agressivo de um membro da equipe. Mas esta não é a primeira vez que relatos de agressão são registrados no continente gelado por trabalhadores.

O que aconteceu

Uma mecânica de navios dos Estados Unidos disse que teve que dormir com um martelo no sutiã para se proteger de um assediador. O caso teria ocorrido em 2022, durante uma missão americana a 1.500km do Polo Sul, em uma localidade remota do continente gelado.

A mulher, identificada como Liz Monahon, disse que um encanador neozelândes passou a persegui-la e ameaça-la de morte. Ela disse que tudo começou em um bar da estação americana de McMurdo, quando o homem perguntou para amigos debochando quem levaria Liz e uma amiga para cama, segundo relatou a mulher em entrevista à agência AP.

Ela havia conhecido o homem, chamado Zak Buckingham, um ano antes, durante a quarentena de covid-19, antes da missão. Contudo, Liz narrou que os problemas começaram na Antártida, quando ela disse que não queria falar com ele e o homem passou a ter comportamentos agressivos, com ameaças e perseguições.

Ninguém além de mim estava lá para me salvar (...) Se ele chegasse perto de mim, eu começaria a atáca-lo. Decidi que queria sobreviver Liz Monahon

Liz tentou denunciar as atitudes ao RH da estação. Contudo, segundo ela à AP, a empresa resolveu apaziguar a situação, temendo um problema diplomático, já que se tratava de profissionais de diferentes nacionalidades, e que a denúncia poderia trazer problemas para a estação.

A partir das negativas para uma solução, Liz decidiu tomar uma atitude por contra própria: dormir com um martelo no sutiã. Após descobrirem a atitude da mulher, colegas passaram a defendê-la. Ela narrou que só escapou de agressões por conta destes colegas, e não da gestão da empresa terceirizada da NSF, programa antártico americano, responsável pelas contratações. Segundo relatos, o órgão teria negligenciado a situação.

Após inúmeros conflitos e a sensação de insegurança, a mecânica decidiu deixar a estação em um trajeto perigoso. Ela se juntou a outros pesquisadores numa rota de oito dias por finas camadas de gelo da primavera em direção a um posto avançado dos Estados Unidos.

Dias após a denúncia, enfim o homem foi mandado de volta para a Nova Zelândia. Ainda de acordo com a AP, a Antártida tem problemas envolvendo "pessoas machucando outras pessoas" e álcool há anos, o que gera um grande problema na gestão pessoal do órgão americano.

O homem, por fim, nunca foi julgado criminalmente por este caso. Contudo, em outra ação em nome de uma ex-mulher dele, acabou condenado a trabalho comunitário por descumprir ordem de contato.

Caso não foi o único. O Programa Ártico dos EUA divulgou um relatório em 2022 narrando que 59% das mulheres disseram que sofreram violência ou assédio enquanto estavam em isolamento.

Repercussão recente

No último mês, trabalhadores da África do Sul relataram problemas semelhantes. Um grupo de pesquisadores disse que o comportamento de um dos membros da equipe "escalou a um ponto que é profundamente perturbador".

A pessoa teria agredido e assediado sexualmente colegas na base Sanae IV. Ainda de acordo com a denuncia encaminhada por e-mail pelo grupo ao Ministério do Meio Ambiente sul-africano e noticiada pelo jornal Sunday Times da África do Sul, as pessoas estariam preocupadas em serem as próximas vitimas do homem.

As autoridades disseram que resolveram o conflito remotamente. Em nota, o ministério disse que o agressor passou por uma série de avaliações e que as alegações estavam sendo investigadas. A pasta ainda informou que a pessoa pediu desculpas e demonstrou remorso após o ocorrido.

Ministro disse que não vai trazer equipe de volta. "Não houve incidentes que exigissem que qualquer um dos nove membros da equipe fosse trazido de volta para a Cidade do Cabo", disse Dion George, ministro do meio ambiente da África do Sul, em uma declaração ao The New York Times. "Tudo na base está calmo e sob controle", completou.

Condições dificultam acesso à base de pesquisa. O local fica isolado, cercado por gelo glacial, a mais de 4.000 km da África do Sul. A próxima visita de um navio de suprimentos está prevista para dezembro, em uma viagem que dura cerca de dez dias, partindo da Cidade do Cabo.