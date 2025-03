Tenente é morto em assalto a casa, e filho é preso por suposta participação

Do UOL, em São Paulo (SP)

O tenente aposentado Orlando Soares Lopes, de 64 anos, foi assassinado dentro da própria casa com um tiro na cabeça no bairro de Pintolândia, na zona oeste de Boa Vista. O filho da vítima foi preso sob suspeita de ter encomendado o crime, mas ele nega.

O que aconteceu

A Polícia Civil prendeu três pessoas em flagrante sob suspeita de envolvimento na morte. Lopes, que pertencia ao quadro da Polícia Militar de Roraima, foi assassinado na própria residência na última sexta-feira.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada amarrada e amordaçada, com um disparo de arma de fogo na cabeça. O crime foi inicialmente apurado como latrocínio. Porém, a possibilidade do roubo seguido de morte foi descartada após evidências indicarem características de execução.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a prender os suspeitos. A ação conjunta entre agentes das polícias Militar e Civil resultou na localização dos suspeitos, de 27 e 37 anos. A motocicleta utilizada pela dupla e a arma de fogo usada no crime foram localizadas e apreendidas, informou a Polícia Civil de RR.

Suspeito revelou a suposta participação do filho da vítima. Segundo um dos detidos, o rapaz de 30 anos teria encomendado a morte do próprio pai. Após a acusação, o filho de Lopes também foi conduzido à delegacia.

Filho nega estar envolvido no assassinato do tenente da reserva. Mesmo negando o envolvimento, ele foi autuado com os outros dois suspeitos.

A Polícia Civil afirma que segue com as investigações. Um dos objetivos é identificar outros possíveis envolvidos no crime.