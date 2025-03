Manchester City vira sobre Bournemouth e vai à semifinal da Copa da Inglaterra

O Manchester City pode continuar contando com a Copa da Inglaterra para terminar a temporada com um título, após se classificar para a semifinal neste domingo (30), com uma vitória de virada sobre o Bournemouth por 2 a 1.

Com a vitória, o City, vice-campeão do torneio na temporada passada, vai enfrentar por uma vaga na final o Nottingham Forest, que no sábado sobreviveu à disputa de pênaltis contra o Brighton.

A outra semifinal será entre Astonv Villa, que mais cedo bateu o modesto Preston North End (2ª divisão) por 3 a 0, e Crystal Palace, que se garantiu no sábado vencendo o Fulham pelo mesmo placar.

As semifinais serão disputadas nos dias 26 e 27 de abril no estádio de Wembley, que também será palco da grande final, em 17 de maio.

Os 'Citizens' começaram mal neste domingo, com o pênalti perdido no primeiro tempo pelo artilheiro norueguês Erling Haaland, que parou no goleiro Kepa Arrizabalaga.

Pouco depois, o Bournemouth abriu o placar com o brasileiro Evanilson (21'), que completou um chute do atacante holandês Justin Kluivert.

A entrada de Nico O'Reilly depois do intervalo mudou tudo para o Manchester City.

O jovem inglês de 20 anos se destacou com sua velocidade pelo lado esquerdo e fez as duas assistências na virada do City, para Haaland (49') e Omar Marmoush (62').

"Chegar às semifinais da FA Cup sete vezes seguidas é impressionante. Esta é uma grande conquista para esta geração de jogadores", comemorou depois da partida o técnico dos 'Citizens', Pep Guardiola.

