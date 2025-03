Vulnerável: fotógrafo faz raro registro de cachorros-vinagres em RO

Carlos Tuyama fez um raro registro de uma matilha de três cachorros-vinagres na reserva florestal particular Água Doce, em Cacoal (RO). As imagens foram compartilhadas pelo fotógrafo nas redes sociais na última sexta (28).

O que aconteceu

Imagens mostram bando perto da toca de uma paca. Filmado no começo do ano, o vídeo foi feito por meio de uma armadilha fotográfica e é um registro noturno.

"Essa é uma das espécies de canídeos mais raras do Brasil", afirmou Tuyama nas redes sociais. O nome inusitado faz alusão à urina do animal, que tem odor parecido com o do vinagre de cozinha.

Espécie está "vulnerável" à extinção devido a desmatamento, diz biólogo. Professor da Universidade São Lucas de Porto Velho (RO) há 20 anos, Flavio Terassini afirma que a Amazônia é o habitat natural do cachorro-vinagre.

Espécie é o menor canídeo do Brasil

Terassini afirma que o cachorro-vinagre costuma ter o tamanho de um gato persa ou de um cão da raça shitzu. Seu peso varia entre 5 e 8 quilos. Segundo o especialista, os animais costumam viver em bandos com tamanhos que variam de 2 a 12 indivíduos, são carnívoros e abundantes na Amazônia.

Apesar da abundância, espécie é difícil de ser vista. O que explica a situação são seus hábitos noturnos, favorecidos pelo tom avermelhado de seus pelos que funciona como camuflagem no ambiente da floresta.

Sucuri, onça-pintada e jacaré são predadores do cachorro-vinagre. No começo de 2024, outra matilha foi filmada no interior do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, no Amapá. Quatro anos antes, um animal da mesma espécie foi resgatado na BR-158, próximo ao município de Nova Xavantina, no Mato Grosso.