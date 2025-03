Dortmund vence Mainz e mantém esperança por vaga nas copas europeias

Irregular na Bundesliga nesta temporada, o Borussia Dortmund venceu em casa o Mainz por 3 a 1 neste domingo (30), pela 27ª rodada, com dois gols de Maximilian Beier.

Na décima posição com 38 pontos, o Dortmund se mantém na briga por uma vaga nas copas europeias da próxima temporada, mas terá que se afirmar na semana que vem contra o Freiburg (7º, 42 pontos), antes de encarar o Barcelona nas quartas de final da Liga dos Campeões.

O Mainz, por sua vez, fica em quarto com 45 pontos, depois de não aproveitar a oportunidade de abrir vantagem sobre seus perseguidores na zona da Champions.

Após duas derrotas seguidas em casa, para Augsburg (1 a 0) e RB Leipzig (2 a 0), o Dortmund resolveu a partida na parte final do primeiro tempo contra um Mainz que estava há dois meses invicto na Bundesliga (quatro vitórias e dois empates).

Maximilian Beier, que formou a dupla de ataque do Dortmund com Karim Adeyemi, abriu o placar aos 39 minutos e, depois de duas cobranças de escanteio de Nico Schlotterbeck, Emre Can (42') e Beier (72') marcaram de cabeça. O gol do Mainz saiu dos pés do meia Paul Nebel (76').

No primeiro jogo do dia, o Union Berlin venceu o Freiburg fora de casa por 2 a 1, um resultado que coloca o time na capital na 13ª posição com oito pontos à frente da zona de rebaixamento.

-- Resultados da 27ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Bayer Leverkusen - Bochum 3 - 1

- Sábado:

Bayern de Munique - St Pauli 3 - 2

Hoffenheim - Augsburg 1 - 1

Wolfsburg - Heidenheim 0 - 1

B. Mönchengladbach - RB Leipzig 1 - 0

Holstein Kiel - Werder Bremen 0 - 3

Eintracht Frankfurt - Stuttgart 1 - 0

- Domingo:

Freiburg - Union Berlin 1 - 2

Borussia Dortmund - Mainz 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 65 27 20 5 2 78 26 52

2. Bayer Leverkusen 59 27 17 8 2 62 34 28

3. Eintracht Frankfurt 48 27 14 6 7 55 40 15

4. Mainz 45 27 13 6 8 45 31 14

5. B. Mönchengladbach 43 27 13 4 10 44 40 4

6. RB Leipzig 42 27 11 9 7 41 34 7

7. Freiburg 42 27 12 6 9 37 40 -3

8. Augsburg 39 27 10 9 8 30 36 -6

9. Wolfsburg 38 27 10 8 9 49 41 8

10. Borussia Dortmund 38 27 11 5 11 48 42 6

11. Stuttgart 37 27 10 7 10 47 44 3

12. Werder Bremen 36 27 10 6 11 43 53 -10

13. Union Berlin 30 27 8 6 13 25 40 -15

14. Hoffenheim 27 27 6 9 12 33 49 -16

15. St Pauli 25 27 7 4 16 22 33 -11

16. Heidenheim 22 27 6 4 17 32 52 -20

17. Bochum 20 27 5 5 17 28 55 -27

18. Holstein Kiel 17 27 4 5 18 38 67 -29

© Agence France-Presse