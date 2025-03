Dino pede vista e adia julgamento no STF sobre compra obrigatória de bíblia

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino pediu vistas, isto é, solicitou mais tempo para analisar o processo, numa ação direta de inconstitucionalidade em que o Ministério Público quer barrar uma lei que obriga o governo do Rio Grande do Norte de comprar bíblias para as bibliotecas públicas do estado.

O que aconteceu

Julgamento acontece no plenário virtual do Supremo. Os ministros Kassio Nunes Marques, o relator, e Alexandre de Moraes votaram para considerar a lei inconstitucional.

Julgamento deveria terminar na próxima sexta-feira (4/4), mas Dino pediu vistas. Não há prazo definido para ele retornar com o julgamento. O ministro é conhecido por ser católico praticante.

Em voto, Nunes Marques disse que a lei é inconstitucional. "Há de se observar a diversidade cultural e religiosa do Brasil, mostrando-se inviável o favorecimento injustificado de crença específica em detrimento das demais e, por conseguinte, o prejuízo imposto aos adeptos de outras religiões e àqueles não adeptos de crença religiosa alguma", afirmou Nunes Marques na semana passada. Ele foi seguido por Moraes.

Procurador da Lava Jato propôs ação para derrubar lei

Em 2003, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou uma lei que determina que o estado deverá equipar cada biblioteca com dez exemplares de Bíblia Sagrada. Destes, quatro devem ser em braile. O presidente da Assembleia era o então deputado Robinson Faria (PSD), que assina a lei. Em documento informado ao STF anos depois, ele afirmou que a lei não foi sancionada pela governadora, Wilma de Faria (PSB), mas promulgada pela Assembleia.

Em 2015, o então procurador-geral da República, Rodrigo Janot —que atuou na Operação Lava Jato—, entrou com uma ação no Supremo questionado a constitucionalidade da lei. Segundo ele, a norma fere o princípio do estado laico, em que os governantes não podem favorecer uma religião em detrimento das demais.

Não se pretende, com esta ação, considerar a Bíblia Sagrada indevida ou inadequada, nem desvalorizar ou desprezar os preceitos e ensinamentos nela contidos.

Rodrigo Janot, então procurador-geral da República

"O interesse da Procuradoria-Geral da República é unicamente proteger o princípio constitucional da laicidade estatal, de modo a obstar que o estado do Rio Grande do Norte promova ou incentive crenças religiosas específicas em detrimento de outras, sempre se resguardando, por outro lado, os direitos dos cidadãos de assim procederem, em decorrência do exercício das liberdades de expressão, de consciência e de crença", continuou.

Político que assina lei pediu para STF derrubá-la

Ainda 2015, quando o Robinson Faria —pai do ex-ministro das Comunicações Fábio Faria— já era governador, ele disse ao STF que concordava com a Procuradoria-Geral da República para derrubar a lei assinada por ele mesmo em sua gestão como presidente da Assembleia. Ele ainda destacou que a lei não foi sancionada pela governadora à época e que ele, à época como governador, também não havia sancionado a norma.

O estado pode, sim, eleger como ação sua a disponibilização de livros religiosos em suas bibliotecas, até porque a religião existe, é parte importante da sociedade. Entretanto, essa possibilidade de disposição não pode ser confundida com a obrigação, veiculada em lei.

Robinson Faria, em 2015, então governador do Rio Grande do Norte

"Outro aspecto a ser considerado é o que diz respeito à obrigatoriedade de gastos com a aquisição das Bíblias previstas na lei em questão", afirmou Faria ao Supremo. "O chefe do poder executivo estadual é quem tem o poder discricionário, nos limites da lei, de eleger a destinação das verbas públicas. Se a lei não foi de sua iniciativa nem foi por ele sancionada, não pode ser obrigado a tanto."

Ele disse que nada impediria as bibliotecas de receberem livros religiosos doados, mas a obrigação de comprá-los "fere a autonomia financeira do poder executivo".

A Liga Humanista Secular, admitida como parte do processo, afirmou que, com a possível derrubada da lei, "a liberdade de consciência e de crença especialmente das minorias religiosas, céticos, agnósticos, ateus, livres-pensadores e secularistas estará resguardada da violação que a obrigatoriedade da Bíblia em bibliotecas perpetra contra o Estado laico".

Governos Dilma e Bolsonaro defenderam a obrigação das Bíblias

Na contramão, os governos de Dilma Rousseff (PT) e Jair Bolsonaro (PL) defenderam a constitucionalidade da lei para obrigar a compra das bíblias. Em 2015 e em 2021, a AGU (Advocacia-Geral da União) reiterou pareceres favoráveis a lei do Rio Grande do Norte. "A laicidade estatal, conforme prevista na Constituição da República, abarca a possibilidade de atuação conjunta do Estado e das instituições religiosas para o atendimento do interesse público", afirmou o Executivo ainda em 2015.

A simples disponibilidade de exemplares da Bíblia Sagrada em bibliotecas públicas não acarreta a suposta ofensa ao direito à liberdade de expressão, de pensamento e de crença daqueles que não professam a fé cristã.

Luís Adams, advogado geral da União, em parecer de 2015

Ainda em 2015, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, à época dirigida por Ezequiel Ferreira, também defendeu a lei e contrariou Faria. A norma é constitucional, escreveu ele em ofício ao Supremo no mesmo ano.

Dois anos depois, em 2017, a Convenção Batista Brasileira (CBB), que atua no processo, defendeu a manutenção da lei com a interpretação de que todos os livros de confissão religiosa poderiam ser considerados "bíblias sagradas". "Estamos aqui em defesa de todas as bíblias sagradas: a cristã, a hindu, a kardecista, os conhecimentos da umbanda e do candomblé, etc", afirmaram os advogados. "Assim como uma biblioteca tem o seu setor de arte, de matemática, de física, também tem o de religião."