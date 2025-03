O mercado de carros usados está recheado de boas opções. Contudo, é sempre bom ter cuidado para não fazer um mau negócio e, para isso, é importante fazer uma boa avaliação antes da compra.

Não tem nada mais desagradável do que descobrir problemas e detalhes de um carro usado, somente depois de já estar com ele na garagem.

Uma dica importante, durante a inspeção do carro que você deseja adquirir, é observar com ele está por baixo - longe dos olhos, pode haver problemas ou detalhes que podem fazê-lo desistir do negócio ou, no mínimo, negociar um desconto no preço a ser pago.

No vídeo desta semana, eu mostro um carro que teve o sistema de escapamento modificado e dou dicas de como descobrir isso.