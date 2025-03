Pé-de-Meia: Inscrição em bolsa para alunos de licenciatura acaba meia-noite

As inscrições para o programa Pé-de-Meia Licenciaturas estão abertas até meia-noite deste domingo (30).

O que aconteceu

Programa oferece bolsas de R$ 700 a alunos que estudam para ser professores. Além desse valor, outros R$ 350 serão depositados mensalmente pelo governo em uma poupança que pode ser resgatada pelo estudante ao terminar o curso e ingressar em uma rede pública de ensino.

Interessados precisam atender a pré-requisitos. São eles: nota média acima de 650 no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e aprovação em algum curso presencial de licenciatura por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), Prouni (Programa Universidade para Todos) ou Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).

Cadastros são feitos por meio da Plataforma Freire, do Ministério da Educação. Por meio dela, o interessado pode fazer o envio de seu currículo, aceitar o termo de adesão, realizar a pré-inscrição no programa e o preenchimento da matrícula. Posteriormente, o acompanhamento do processo poderá ser feito por meio do mesmo site.

Em caso de aprovação pelo programa, estudantes precisam cumprir compromissos. Um deles é o de cursar a quantidade de créditos obrigatórios de cada período. Outra é obter bom aproveitamento em 75% dos créditos no qual estão matriculados. A renovação da bolsa será semestral.

Pé-de-Meia para estudantes de ensino médio começa a pagar 1ª parcela nesta segunda (31). Alunos receberão quantia de acordo com data de nascimento até o próximo dia 7.