Argentina pede cota inicial de 40% em empréstimo de US$ 20 bilhões do FMI

Do UOL, em São Paulo

A Argentina solicitou a primeira parte do empréstimo de US$ 20 bilhões negociado com o FMI (Fundo Monetário Internacional).

O que aconteceu

Luis Caputo, ministro da Economia argentino Imagem: Agustin Marcarian - 22.jul.2018/AFP

O país solicitou uma parcela inicial de 40%. Segundo o ministro da Economia argentino, Luis Caputo, a porcentagem é maior do que o usual nessas negociações, mas cabível pelo país ter eliminado o déficit fiscal e feito o corte de despesas públicas.

Pedimos mais porque nos programas tradicionais os desembolsos são feitos em troca de objetivos monetários e fiscais. Nós já fizemos tudo. Seria mais lógico que, uma vez que fizemos todos estes ajustes, o desembolso inicial fosse superior Caputo, em uma entrevista ao "La Nación +"

Enquanto a entrevista era exibida, Javier Milei fez uma postagem no X (ex-Twitter), enaltecendo o ministro. "Caputo é o melhor ministro da Economia de todos os tempos! De longe!", escreveu o presidente argentino.

.@LuisCaputoAR el mejor ministro de economía todos los tiempos...!!!

POR LEJOS...!!!

VLLC! -- Javier Milei (@JMilei) March 31, 2025

Em um evento durante a semana, Caputo já havia adiantado sobre o empréstimo. "O que queremos com esse acordo é que as pessoas possam ficar tranquilas, sabendo que os pesos que existem são respaldados pelo banco central. Isso nos permitirá ter uma moeda mais saudável, com menos inflação e menos pobreza", afirmou o ministro.

As negociações do empréstimo só foram confirmadas pelo FMI na sexta-feira (28). "O novo programa está muito avançado e o compromisso continua em todos os níveis para finalizar um acordo que ajudará a Argentina a consolidar seu já bem-sucedido programa econômico", disse o órgão em um comunicado.

O empréstimo seria parte de um Programa de Financiamento Ampliado. Esse programa é um tipo de projeto do FMI pensado para países "que estejam enfrentando sérios desequilíbrios de pagamento devido a impedimentos estruturais ou crescimento lento", de acordo com o fundo.

Esse seria o 23º programa do FMI para a Argentina desde sua adesão, em 1956. O empréstimo foi solicitado com duração de quatro anos e o governo disse que teve como meta um período de pagamento de dez anos.

* Com informações de Reuters, Agência Estado e AFP.