Andreza: Zambelli terá o mandato cassado e ninguém irá em seu 'enterro'

A deputada federal Carla Zambelli certamente terá o mandato cassado após perseguir um homem com arma em punho na véspera da eleição de 2022 em São Paulo, e ninguém irá agora em seu 'enterro' na política, declarou a colunista Andreza Matais na edição do UOL News deste domingo (30).

A Zambelli está muito reservada nos últimos dias. Não tenho dúvida de que a Zambelli vai ter o mandato cassado e ninguém vai no enterro dela. Se eu fosse a Zambelli já renunciaria ao mandato para evitar colocar isso no currículo, mas certamente ela vai ter o mandato cassado.

A Zambelli já foi do lado da esquerda agora, depois passou para a direita, então dá para esperar um pouco de tudo de uma pessoa que puxa uma arma e sai correndo atrás de uma pessoa pelas ruas de São Paulo por conta de uma discussão no calor das eleições.

Andreza Matais

Zambelli se disse arrependida pelo episódio que proporcionou nas ruas de São Paulo e se vê também abandonada por Jair Bolsonaro, de quem era uma das principais aliadas à época.

O bolsonarismo já abandonou a Zambelli há muito tempo, porque eles colocam sim na conta da derrota do Bolsonaro esse episódio nos Jardins e pode ser colocado sim na conta, é óbvio que não foi o único fator que levou a derrota do Bolsonaro, mas vamos lembrar que a diferença dele para o Lula foi muito pequena.

Então o Lula não ganhou a eleição, foi o Bolsonaro quem perdeu a eleição, foi o único presidente derrotado depois do instituto da reeleição, e esse foi um dos fatores que colaborou para que isso ocorresse, porque a gente estava muito na espera da eleição.

Pegou um eleitorado que estava um pouco disposto a votar no Bolsonaro, que não queria o Lula, mas ficou bastante assustado com um ato tão extremado assim da Zambelli, que sempre foi uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro, o marido dela também trabalhava com o Bolsonaro.

Ela não foi abandonada agora, já foi há muito tempo. Ela está fazendo esse discurso para provavelmente tentar chamar a atenção do Bolsonaro e mandar algum recado. Nesse sentido, essa desconfiança pode ter até alguma razão.

Andreza Matais

A colunista do UOL finalizou sua análise declarando que nos próximos dias será possível saber qual rumo definido em conversas nos bastidores, a partir da reação de Carla Zambelli.

É assim que funciona um pouco o jogo da política. Você começa a dar alguns recados, algumas sinalizações assim, e se ela ficar quietinha daqui uns dias é porque essas conversas de bastidores aconteceram. Senão, quem sabe ela pode vir a contribuir com o país, contando coisas que certamente ela viu ocorrer e participou desse período tão conturbado da história do país.

A cassação da Zambelli ocorrendo, o cálculo político da eleição de São Paulo vai ser todo refeito. A Zambelli foi a deputada do PL com o maior número de votos em São Paulo, quase 1 milhão de votos, então você, eleitor, quando for votar, não pode deixar para escolher o seu candidato na última hora, pegando o santinho no meio da rua, eu gosto sempre de reforçar isso, porque a gente esquece em quem votou, por que votou, quais foram as nossas escolhas.

Andreza Matais

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: