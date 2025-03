Absolvição de Daniel Alves em condenação por estupro mobiliza opinião pública na Espanha

A decisão da justiça espanhola de revogar a condenação em primeira instância de Daniel Alves tem causado repercussão internacional e impactado a imprensa e a sociedade espanhola nos últimos dias. O jogador, que havia sido considerado culpado de agredir sexualmente uma jovem numa boate em Barcelona no fim de 2022, agora foi oficialmente absolvido.

Em dois dos principais jornais espanhóis, o assunto ocupou lugar de destaque. Sábado (29), na capa do periódico El País, a manchete ressaltava que a absolvição de Alves se deu porque a denúncia não foi considerada confiável. Já o jornal El Mundo relacionou a decisão da justiça com a "inconsistência" da lei de garantia integral do consentimento sexual, conhecida como "Solo sí es sí".

Repercussão política

Diante da notícia da absolvição do jogador brasileiro, Irene Montero, eurodeputada e ex-ministra da Igualdade da Espanha, além de uma das principais impulsionadoras da lei "Solo sí es sí", manifestou indignação. Segundo disse em vídeo publicado nas redes sociais, a sentença coloca a responsabilidade sobre a vítima e dá a entender que ela não é confiável.

"É uma sentença que é um claro exemplo de violência institucional e de justiça patriarcal, que desprotege as vítimas, as revitimiza e mantém, como diz a ONU, a cultura da impunidade dos agressores", avaliou.

A ministra espanhola da Igualdade, Ana Redondo, também se pronunciou. Em uma publicação feita no X, lembrou das diversas versões contraditórias apresentadas por Daniel Alves e disse que "de novo se questiona a vítima e, de novo, a palavra de um homem prevalece sobre a de uma mulher". Redondo afirmou que a sentença lança uma mensagem errada à população e que "as mulheres têm que poder denunciar e saber que sua voz é confiável nos tribunais".

María Jesús Montero, secretária-geral do Partido Socialista Operário Espanhol e ministra da Fazenda, aproveitou sua intervenção em um congresso do partido ao qual pertence para expressar que considera a decisão da justiça uma "vergonha".

A socialista deixou também uma mensagem de apoio à jovem que acusa Daniel Alves de tê-la violentado. "Estamos com todas aquelas que enfrentam gigantes para reivindicar a dignidade que está na sua palavra, na sua voz, na dignidade de todas nós. E você não está sozinha. Estamos aqui com você", exclamou Montero.

Revogação por unanimidade

Inicialmente condenado por agressão sexual, Daniel Alves foi absolvido na última sexta-feira (28) e todas as medidas cautelares adotadas no caso foram revogadas. A seção de apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha acatou por unanimidade o recurso apresentado pela defesa do jogador, tornando nulos os efeitos da condenação em primeira instância. O Ministério Público espanhol e a acusação particular também tinham recorrido, pedindo o aumento da pena inicial, mas tiveram suas solicitações negadas.

Agora, como afirmam diferentes meios da imprensa espanhola, Alves deve receber de volta a fiança que pagou em março do ano passado para obter liberdade provisória. 1 milhão de euros, cerca de R$ 6 milhões. Também existe a possibilidade de que o jogador seja indenizado pelo tempo que passou na prisão.

Possibilidade de recurso

As partes envolvidas no processo ainda podem recorrer. É o que provavelmente fará a advogada da denunciante, Ester García. Ela falou com a imprensa no dia em que foi anunciada a decisão a e declarou que deve apresentar recurso, mas que, em primeiro lugar, tem que verificar como está o estado mental da sua cliente.

Além de classificar a nova sentença como um retrocesso que pode desencorajar outras mulheres a denunciar, García falou sobre as gravações feitas na boate, que apresentariam contradições em relação à versão da denunciante, segundo a justiça. Para a jurista, afirmar que o "sentimento de insegurança" não existe, a partir de imagens gravadas em uma zona escura, como a do ambiente de festa, é inconcebível.

"Me parece um debate que, nos dias de hoje, não deveria nem existir, porque os fatos analisados no processo não são se ela estava dançando ou não antes e sim o que aconteceu dentro de um banheiro", declarou.

De acordo com a imprensa espanhola, o Ministério Público ainda estaria investigando a possibilidade de recorrer.

Reviravolta jurídica

Entre os motivos para estabelecer a nova decisão, os magistrados da seção de apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha mencionaram lacunas, imprecisões e contradições na análise anterior dos acontecimentos.

Os juízes também destacaram que o depoimento da vítima não poderia ser considerado suficientemente confiável, uma vez que partes da sua versão dos fatos não foram confirmadas por outras provas periciais, ou registros de câmeras de segurança.

Tendo permanecido mais de um ano em prisão preventiva, Daniel Alves tinha sido sentenciado a 4 anos e 6 meses de reclusão por agressão sexual. Em março de 2024, obteve liberdade provisória após pagar uma fiança milionária. Segundo a decisão inicial, ele ainda teria que cumprir mais de dois anos de prisão.

No mundo do futebol

Em entrevista à RFI, o jornalista esportivo Joe Brennan, do Diário AS, disse que vê complicada a possibilidade de que Daniel Alves volte a jogar: "Com a idade que ele tem, com o tempo que ficou fora e com tudo o que envolve o nome dele agora, não sei se haverá um clube que vai querer vincular seu nome ao de Dani Alves".

O jornalista ressaltou o forte impacto que as notícias relacionadas ao processo em questão tiveram na sociedade espanhola. Ele conta que, na Espanha, existe uma resposta massiva de apoio à vítima. "Estamos falando de Daniel Alves, mas há uma vítima nisto".

Para Brennan, há um "entendimento muito forte na Espanha de que o sistema judicial que temos hoje não é totalmente adequado para proteger a vítima". Ele cita que há muitos exemplos na opinião popular e, inclusive, de representantes políticos que sustentam essa ideia.

"E até muita gente do Barça, porque já sabemos como é o mundo do futebol, sempre apoiando os seus, seu clube, seus jogadores e, claro, suas lendas como Dani Alves. Mas, neste caso, a sensação é diferente", reflete o jornalista.

Joe Brennan ressalta que, apesar da recente decisão da justiça espanhola, o episódio relacionado à denúncia de agressão sexual marcou a biografia do jogador. "Ele se tornou um ídolo para o Sevilla, para o Barça e para muitos outros times. Para o povo brasileiro também, imagino, com a seleção brasileira. Mas sempre vai existir essa sensação de dificuldade ao reavaliar a vida dele dentro de campo".