Vice-líder de partido de Kassab apoia urgência para projeto da anistia

Vice-líder do PSD na Câmara dos Deputados, o Reinhold Stephanes (PSD-PR) assinou um requerimento para que o projeto de lei que trata da anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro vá à votação com urgência.

O que aconteceu

Informação foi divulgada por Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) nas redes sociais. O deputado do PL disse que Stephanes agiu "com coragem e senso de justiça" e agradeceu Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, por "compreender a gravidade do que está acontecendo com os patriotas".

Stephanes confirmou assinatura nas redes sociais. "Buscamos urgência na aprovação do PL da Anistia", disse ele no Instagram. "Reafirmo meu compromisso de continuar lutando por justiça", afirmou.

Kassab tem evitado posicionamentos públicos. Nos bastidores, Kassab diz que o partido não deve fechar questão e os parlamentares terão liberdade. O ex-presidente Jair Bolsonaro disse que conversou com o presidente do PSD e espera o apoio do partido.

Bolsonaro superou divergências com Kassab por anistia. Os dois têm conversado nas passagens de Bolsonaro por São Paulo, quando o ex-presidente fica hospedado no Palácio do Bandeirantes. Bolsonaro tem feito os apelos pelo apoio ao projeto nos encontros privados e também publicamente.

O PSD integra a base do governo Lula (PT), mas tem alas mais alinhadas à oposição. Stephanes pertence ao segundo grupo, mais ligado a Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná e apontado como possível candidato à Presidência da República nas eleições do ano que vem. Deputados do partido têm liberdade para escolher como atuar na Câmara.

Agricultura, Minas e Energia e Pesca estão hoje sob comando do PSD. O primeiro ministério é tocado por Carlos Fávaro. O segundo, por Alexandre Silveira. E o terceiro, por André de Paula.

Requerimento de urgência acelera tramitação da proposta. Caso seja aprovado em plenário, o instrumento tira a necessidade de que o PL da anistia seja submetido à comissão especial criada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) para analisar o texto.

Expectativa é que votação aconteça em abril

A oposição espera que o presidente da Câmara volte da Ásia para pressioná-lo. Hugo Motta (Republicanos) visita a região com o presidente Lula. A intenção de Cavalcante é apresentar o texto a Motta já na próxima quinta (3).

Bancadas do PL e do União Brasil devem apoiar tramitação do texto. Além das legendas de oposição, também é esperado que o Republicanos, que comanda a pasta de Portos e Aeroportos, faça o mesmo movimento. O partido abriga hoje Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, outro presidenciável.

Projeto será alvo de protestos neste domingo (30). Movimentos sociais e sindicais marcaram manifestações contra a proposta em Belém (PA), Belo Horizonte (PA), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Recife (PE), São Luís (MA), São Paulo e Volta Redonda (RJ).