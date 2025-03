Como se fosse Freud: chatbot do UOL ajuda você a interpretar seus sonhos

Do UOL, de São Paulo

O UOL lançou recentemente o chatbot "Explica, Freud!", que analisa e ajuda a interpretar sonhos. Para isso, a ferramenta combina diferentes abordagens: psicanálise freudiana, astrologia e interpretações simbólicas.

Respostas acessíveis para quem se interessa pelo assunto. O chatbot utiliza inteligência artificial, um banco de dados elaborado pela redação do UOL, baseado em reportagens sobre o tema, e a íntegra da obra "A Interpretação dos Sonhos", do psicanalista Sigmund Freud, que está em domínio público.

Basta descrever seu sonho no chat para o robô analisar. A ferramenta aponta, em quatro tópicos, as possíveis interpretações.

O recurso já está disponível na página de Universa e é exclusivo para assinantes UOL

A ferramenta não substitui a avaliação pessoal de um profissional. Psicólogos, psicanalistas ou terapeutas têm a formação necessária para entender o contexto individual de cada um e fornecer orientações adequadas e seguras. Portanto, é sempre recomendado buscar ajuda especializada para um entendimento mais preciso e completo sobre questões pessoais.

As interações com o chatbot podem ser acessadas pelo UOL para melhorar o serviço. O nome do usuário não é registrado, mas o que você escreve pode conter informações que revelem sua identidade. Por isso, evite compartilhar dados pessoais.