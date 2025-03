Trump pressiona assessores para escalar tarifas antes de 2 de abril, diz Washington Post

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando seus principais assessores a adotar uma postura mais agressiva em relação às tarifas, conforme seu governo se prepara para uma grande escalada em sua guerra comercial global, noticiou o Washington Post neste sábado, citando quatro fontes.

Apesar dos apelos de aliados em Wall Street e no Capitólio para adotar uma abordagem mais moderada, Trump tem insistido em medidas comerciais abrangentes com o objetivo de reformular a economia norte-americana, segundo a reportagem.

Trump segue dizendo aos seus assessores que deseja continuar aumentando as medidas comerciais e, nos últimos dias, trouxe de volta a ideia de uma tarifa universal que se aplicaria à maioria das importações, independentemente do país de origem, de acordo com a reportagem.

Procurada pela Reuters, a Casa Branca não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Trump expressou arrependimento por não ter implementado tarifas mais amplas durante seu primeiro mandato e culpou seus assessores por convencê-lo a recuar, disse o Post, acrescentando que ainda não está claro o grau de seriedade com que a ideia de uma tarifa universal está sendo considerada.

O presidente disse a assessores que as tarifas são uma vitória para os EUA, trazendo de volta empregos no setor de manufatura e gerando trilhões em receitas para o governo, de acordo com o jornal.

Mais cedo, na sexta-feira, Trump disse estar aberto para acordos com países que querem evitar as tarifas dos EUA, mas que esses acordos teriam de ser negociados após seu governo anunciar taxas recíprocas em 2 de abril.

(Reportagem de Bipasha Dey em Bengaluru)