'Surreal de bom': tônico Rapunzel combate queda de cabelo e está por R$ 26

Quem sofre com a queda dos fios e quer uma solução para o fortalecimento capilar pode se interessar por essa promoção que o Guia de Compras UOL encontrou: o tônico capilar Rapunzel, da Lola Cosmetics, está custando a partir de R$ 26.

O produto registrou mais de 30 mil compras no mês passado só na Amazon. Para 85% dos clientes, ele merece a nota máxima, de cinco estrelas — a avaliação média fica em 4,7. Confira adiante mais informações sobre esse produto e avalie se vale a pena para você.

O que a Lola diz sobre esse tônico?

Feito de gingko biloba, que ajuda a tonificar, restaurar os cabelos, além de diminuir a queda e ajudar no crescimento

Deve ser usado diretamente no couro cabeludo limpo e seco (ou levemente úmido), seguido de uma delicada massagem; não precisa de enxágue

A frequência de utilização depende do grau de queda do cabelo: diário em casos de perda severa, três vezes por semana para moderada e duas vezes por semana para tratamento preventivo e pontual

Após três meses de uso, a indicação é aplicar duas vezes por semana para manutenção

A Lola Cosmetics ainda tem outros dois produtos da linha Rapunzel que podem potencializar esses efeitos: o xampu, o leave-in e a máscara.

O que diz quem comprou

Selecionamos algumas das 18 mil avaliações de compradores a seguir.

Esse tônico da Lola Rapunzel é surreal de bom! Além do cheirinho ótimo, ele deixa a raiz supersoltinha e leve. Ótimo produto, indico muito para pessoas com falhas no cabelo e queda. Ele serve principalmente para esse tipo de problema no seu couro cabeludo. Eu estou usando e estou amando! Projeto 'rapunzel' está em dia. Carolina Araújo

Realmente estimula o crescimento de novos fios e fortalecimento dos que você já tem (um mês de uso). Estava com uma queda intensa de cabelo, além de que os meus cabelinhos novos na frente da cabeça eram poucos e muito finos. Juliane

O produto é fácil de aplicar e ajuda muito na prevenção da queda. Comecei a usar por conta da queda de cabelo que tive depois da dengue. Já estou usando faz três meses e vários fios novos estão nascendo. Além disso, é muito perceptível que não cai quase nada do meu cabelo, tanto no banho como na escovação. Livinha Neves

Pontos de atenção

Contudo, nem todos os clientes tiveram uma experiência positiva e alguns reclamam que não perceberam melhora na queda capilar mesmo após alguns meses de uso.

Usei durante dois meses. Não vi nada de diferente. Troquei de marca e vi rapidamente a diferença. Joguei o conteúdo fora e aproveitei a embalagem. Talvez funcione para cabelos lisos. Os meus são ondulados. Marcia

Não gastem o dinheiro de vocês com esse produto e nenhum da linha Rapunzel, pois usei a linha completa por mais de seis meses e nenhum resultado. Não presta. Anderson P.

Ótimo para deixar o cabelo sempre fresco e cheiroso. Bom para o couro cabeludo. Mas não percebi diferença nenhuma no crescimento após meses de uso. Maérly

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.