Suspeito de ataque com facas em Amsterdã é ucraniano, diz polícia

Por Bart H. Meijer

AMSTERDÃ (Reuters) - O homem suspeito de esfaquear cinco pessoas no centro de Amsterdã na quinta-feira é um ucraniano de 30 anos da região oriental de Donetsk, informou a polícia local neste sábado.

O homem é suspeito de ter ferido cinco pessoas aleatórias, usando várias facas, em um ataque perto da movimentada Praça Dam na tarde de quinta-feira.

Ele foi preso logo após o incidente e sofreu um ferimento na perna.

O homem, que, segundo a polícia, se hospedou em um hotel de Amsterdã na quarta-feira, será apresentado a um juiz no dia 1º de abril para decidir sobre sua detenção futura.

Neste sábado, a polícia ainda não tinha certeza sobre a motivação do esfaqueamento e disse que as investigações seguem.

As vítimas são um homem de 26 anos da Polônia, uma mulher belga de 73 anos, uma mulher de 19 anos de Amsterdã, e dois norte-americanos, uma mulher de 67 anos e um homem de 69 anos.

O polonês recebeu alta do hospital na sexta-feira, enquanto as outras vítimas ainda estavam no hospital, mas em condições estáveis, de acordo com a polícia.