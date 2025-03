Rede social X agora é parte da xAI, empresa de IA de Musk - Dados de usuários do antigo Twitter podem facilitar treinamento de ferramenta de inteligência artificial Grok, aposta de Elon Musk para desbancar concorrentes ChatGPT e DeepSeek.O bilionário Elon Musk anunciou nesta sexta-feira (28/3) a venda da rede social X (ex-Twitter) à sua empresa de inteligência artificial (IA) xAI, por meio de uma operação de compra de ações, com o objetivo de combinar seus dados, capacidades e recursos – e possivelmente facilitar o treinamento da Grok, ferramenta de inteligência artificial lançada por Musk para concorrer com o ChatGPT e o chinês DeepSeek.

A transação, no valor de 33 bilhões de dólares (cerca de R$ 190 bilhões), se somaria aos 80 bilhões de dólares (cerca de R$ 480 bilhões) de valor de mercado da xAI, já desconsiderados 12 bilhões de dólares em dívidas do X – contraídas em 2022, quando Musk pagou 44 bilhões de dólares pela plataforma que, à época, ainda se chamava Twitter.

"Os futuros da xAI e do X estão entrelaçados. Hoje, demos oficialmente o passo para combinar dados, modelos, computação, distribuição e talento", disse Musk. "Essa combinação vai desbloquear um imenso potencial ao misturar as capacidades avançadas de IA e o conhecimento da xAI com o alcance massivo do X."

O príncipe saudita Alwaleed bin Talal, dono da empresa de investimentos Kingdom Holding – segunda maior acionista do X e da xAI –, diz que a compra atende a um pedido dele. "Após esse negócio, o valor de nossos investimentos deve atingir entre 4 bilhões e 5 bilhões de dólares", comemorou via X.

Detalhes e impacto sobre usuários ainda desconhecidos

Muitos detalhes da transação ainda não estão claros. Ambas as empresas não estão listadas na bolsa, e por isso não são obrigadas a abrir suas finanças ao escrutínio público.

Também não se sabe se a compra mudará algo para os usuários do X. Segundo Musk, a plataforma teria 600 milhões de usuários ativos.

Quando Musk comprou a rede social, em 2022, ele demitiu boa parte dos funcionários e mudou políticas de gerenciamento de usuários e conteúdos publicados na plataforma, favorecendo a proliferação de desinformação e discursos de ódio.

E embora isso tenha afastado anunciantes da rede e derrubado as receitas publicitárias, a ascensão recente de Musk na Casa Branca como conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge) parece estar tornando a plataforma atraente de novo para o mercado publicitário. Segundo a agência de notícias dpa, o X teria atraído recentemente 900 milhões de dólares em investimentos.

Competição acirrada no ramo de IA

Criada em 2023, a xAI lançou em fevereiro o Grok-3, versão mais recente de um chatbot que tenta concorrer com o ChatGPT e o DeepSeek.

Homem mais rico do mundo, Musk fez em fevereiro uma oferta de 97,4 bilhões de dólares para comprar a OpenAI, que acabou rejeitada.

Em meio ao acirramento da competição no ramo de IA, a xAI tem investido em capacidade de centro de dados para treinar modelos mais avançados.

ra (Reuters, AP, EFE)