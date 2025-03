Operação humanitária em Mianmar é prejudicada por danos em estradas e infraestrutura, diz agência da ONU

Por Olivia Le Poidevin

GENEBRA (Reuters) - As operações humanitárias em Mianmar estão sendo prejudicadas por danos nas estradas e na infraestrutura local, informou a agência humanitária da ONU, Ocha, neste sábado.

Um terremoto de magnitude 7,7 ocorrido na sexta-feira danificou gravemente a infraestrutura crítica, incluindo as principais pontes e estradas, dificultando o acesso das operações humanitárias às áreas necessitadas, disse a Ocha.

"Os danos à via expressa Yangon-Nay Pyi Taw-Mandalay levaram a interrupções no serviço, com rachaduras e distorções na superfície, forçando os ônibus rodoviários a interromper as operações", disse a agência da ONU em um comunicado.

Os hospitais no centro e noroeste de Mianmar estão lutando para lidar com o fluxo de pessoas feridas no terremoto, afirmou a agência. Dezessete caminhões de carga com suprimentos de abrigo e médicos devem chegar em 30 de março para atender à escassez atual de medicamentos, incluindo bolsas de sangue e anestésicos.

Os governantes militares de Mianmar permitiram a entrada de centenas de equipes de resgate estrangeiras neste sábado, após o terremoto matar mais de 1.600 pessoas, o desastre natural mais mortal a atingir o país afetado por anos de guerra.

O terremoto, um dos maiores a abalar o país do Sudeste Asiático no último século, paralisou aeroportos, pontes e rodovias em meio a uma guerra civil que tem devastado a economia e deslocado milhões de pessoas.