Vistas deslumbrantes: 7 casas na Serra da Mantiqueira para passar a Páscoa

O feriado da Páscoa está pertinho e, se você ainda não sabe onde vai passar, o Guia de Compras UOL dá uma mãozinha com uma seleção de hospedagens na Serra da Mantiqueira.

A região abrange municípios dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São cidades charmosas "escondidas" em paisagens com montanhas, cachoeiras e muito verde.

O destino mais conhecido é Campos do Jordão, mas vale descobrir cidades como Santo Antônio do Pinhal, Gonçalves e São Francisco Xavier. São sugestões para passar dias a dois ou em família, curtindo o clima ameno e aquele clima interiorano perfeito para desligar-se do mundo.

Disponíveis na plataforma de aluguel Airbnb, as sete casas adiante receberam notas maiores de 4,9 na avaliação dos hóspedes, do total de cinco. Os preços e a disponibilidade foram checados em 28/03/25, mas podem mudar a qualquer momento.

Santo Antônio do Pinhal (SP)

Vista para as montanhas e hidromassagem são destaque Imagem: Reprodução

Trilhas, mirantes, cachoeiras e esportes de aventura garantem dias inteiros de atividade no pequeno município de 6.800 habitantes. Difícil mesmo será querer sair do chalé com lareira e banheira dupla de hidromassagem.

Nota no Airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: Já é a terceira vez que nos hospedamos em um dos chalés de Silas e é sempre muito agradável. Gostamos da tranquilidade, da natureza e do ar puro, tudo excelente! Silas e o caseiro são muito educados e prestativos. Voltaremos sempre que pudermos. (Carol, junho de 2024)

Gonçalves (MG)

Este chalé em Gonçalves (MG) ganhou nota média máxima dos hóspedes Imagem: Divulgação

Este chalé charmoso tem vista para a Pedra do Baú, Pedra do Cruzeiro e Serra da Balança. Os hóspedes podem descansar na varanda com rede, além da sala com TV e em frente à lareira. Na cidade, ainda dá para curtir atrações como trilhas e cachoeiras.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: Foi nossa segunda vez e foi incrível novamente. Lugar maravilhoso, de muita paz e tranquilidade. Casa excelente, com tudo que a gente precisa para descansar. Host superatenciosa. (Bruno, março de 2025)

Gonçalves

Espaço em Gonçalves é um recanto localizado em meio ao verde da natureza Imagem: Divulgação

De acordo com o anfitrião, essa hospedagem oferece uma bela queda d'água para repor as energias. Também uma opção para quem gosta de curtir uma lareira e ainda dá para relaxar na banheira de hidromassagem.

Nota do Airbnb: 4,94

Palavra do hóspede: As fotos do anúncio do chalé não fazem jus à beleza do lugar. Ambiente tranquilo, com privacidade, limpo, organizado. Nos sentimos em casa. (Catiucia, dezembro 2024)

São Francisco Xavier (SP)

Casa de campo em São Francisco Xavier tem pequena piscina com quatro pontos de hidromassagem Imagem: Divulgação

Deck, lareira na sala e nos quartos, fogão a lenha e churrasqueira são algumas das comodidades dessa chácara. O espaço promove um mergulho na natureza, com direito a vista panorâmica das montanhas.

Nota no airbnb: 4,91

Palavra do hóspede: Quando você pensa em ir para um lugar de paz e tranquilidade, este lugar é perfeito. Conexão com a natureza num cenário deslumbrante, mas mantendo o conforto essencial dos nossos tempos (elétricos, eletrônicos e internet). (Gilson, janeiro de 2025)

São Bento do Sapucaí (SP)

Casa em São Bento do Sapucaí tem banheira para até duas pessoas Imagem: Divulgação

A 8 km da cidade de São Bento do Sapucaí, esta casa fica próxima a cachoeiras e tem acesso para trilhas. Também conta com vista para a Pedra do Baú. Segundo o anfitrião, é interessante para quem deseja trabalhar de home office, pois conta com internet de fibra ótica.

Nota no Airbnb: 4.92

Palavra do hóspede: Uma experiência segura, confortável e com vistas incríveis. A estadia foi excelente. Todos os cômodos da casa estavam bem limpos e organizados. (Yan, janeiro de 2025)

Bueno Brandão (MG)

Quem se hospeda nesta casa em Bueno Brandão pode contemplar a natureza enquanto mergulha na piscina Imagem: Divulgação

Entre as cidades de Bueno Brandão e Munhoz, esta hospedagem se localiza em um ponto a cerca de 1.500 metros de altitude. Dá para chegar à Cachoeira dos Bentos após dez minutos de carro. Ainda conta com churrasqueira e banheiro externo.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: A casa é maravilhosa. É linda, muito aconchegante e confortável e equipada com absolutamente tudo e, além disso, a vista é de tirar o fôlego. (Felipe, janeiro de 2025)

Sapucaí Mirim (MG)

Hospedagem em Sapucaí-Mirim acomoda até seis pessoas Imagem: Divulgação

Esta casa de 200 m² oferece uma estrutura de quatro camas e três banheiros. É próxima de trilhas e de uma pequena queda d'água. Com vista para a Pedra do Baú, ainda tem comodidades extras para a visita em família, como jogos de tabuleiro e brinquedos infantis.

Nota no Airbnb: 4,95

Palavra do hóspede: O lugar conta com uma riqueza de detalhes que nunca vi em outro lugar. É uma casa rústica, mas cheia de vida, maravilhosa para o contato com a natureza. Lá se respira ar fresco e limpo. Camas confortáveis, cozinha completa, uma pequena horta na qual pudemos pegar alguns temperos e uma vista linda para a Pedra do Baú. (Lílian, janeiro de 2025)

*Com informações de matéria publicada em 16/05/2024.

