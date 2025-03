Número de negros em cargos-chave do Governo Federal cresce 367% desde 1999

O número de pretos e pardos que ocupam cargos de liderança no Governo Federal saltou de 3.262 em 1999 para 15.237 no ano passado, segundo estudo produzido pelo Afro-Cebrap com apoio da Fundação Lemann.

Apesar de homens brancos e amarelos ainda ocuparem 35% das vagas do tipo, o levantamento indica que homens e mulheres negros já representam 39% dos ocupantes dessas vagas.

O levantamento considerou cargos de alta e média autoridade. Ministros e secretários executivos integram o primeiro grupo, enquanto diretores, assessores e coordenadores gerais compõem o segundo segmento. Os dois casos envolvem altos gestores que comandam equipes e tomam decisões nas vagas que ocupam.

"Quanto maior a autoridade de um certo cargo, menor é o crescimento da fatia de pretos e pardos que o ocupam no período analisado. Além disso, o crescimento é maior em setores sociais do que em áreas estratégicas e centrais do estado - como economia e planejamento. Cargos mais altos ainda são de homens brancos."

Flávia Rios, coordenadora de pesquisa do Afro-Cebrap, socióloga e professora da Universidade de São Paulo

PEGA A VISÃO

"Ainda não estou conseguindo me locomover direito, sinto dores na cirurgia e fico mal em saber que esse homem está solto. É um alívio saber que vou ver meu filho crescer, mas não vou perdoar nunca o que fizeram comigo. Vou lutar por justiça até o último dia da minha vida."

Igor Melo de Carvalho, estudante de jornalismo

Um mês após ser vítima de um tiro e uma perseguição, o universitário Igor Melo de Carvalho, 32, se recupera da perda do rim e dos danos psicológicos, que segundo ele, são os piores. Além de dar continuidade aos estudos, aos trabalhos e cuidar da família, tem mais um objetivo: lutar por justiça. Leia entrevista

NÓS NA SEMANA

DANDO A LETRA

André Santana

Jeferson Tenório

