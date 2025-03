'Era tudo por você', diz mãe de menino que morreu após se afogar em resort

Giovanna Lyssa, mãe do menino de 3 anos que morreu após se afogar em um resort na cidade de Alexânia (GO), lamentou o ocorrido nas redes sociais.

O que aconteceu

Anthony Pietro morreu após se afogar em resort. A Polícia Civil de Goiás afirmou, em nota, que as informações preliminares são de que a criança estava em uma piscina rasa e "os responsáveis saíram para tirar fotos e deixaram ele sem vigilância". "Ele saiu da piscina rasa e pulou na piscina funda (uma ao lado da outra) e ninguém viu ele pulando", disse a polícia.

Criança foi resgatada por funcionária do local. Ainda segundo a Polícia Civil, o menino de três anos foi retirado da piscina já sem vida. "Uma funcionária do resort viu que a criança havia se afogado e a resgatou. Porém, já sem sinais vitais", diz a corporação. O IML (Instituto Médico Legal) e peritos foram acionados. A família ainda será ouvida pelos agentes para esclarecer o caso.

"Era tudo por você", afirma Giovanna Lyssa. Entre inúmeras republicações de amigos e familiares, a mãe de Anthony lamentou a morte do menino. Ela diz estar "destruída" e destaca os momentos ao lado do filho. "Meu grude, meu companheiro, minha vida, meu homem. Meu tudo", escreveu.

"Meu tudo", escreveu Giovanna ao descrever Anthony Imagem: Reprodução/Instagram

Mãe de Anthony critica mentiras sobre a tragédia. Ela diz ter sido orientada a não ler reportagens e comentários a respeito do caso. "Estou me preservando ao máximo e guardando meu coração diante de tantas barbaridades. Quando esse pesadelo amenizar, iremos tomar as medidas corretas", destaca Giovanna.

Velório de Anthony acontecerá ainda nesta tarde. O velório está marcado para as 15h30, no Gama (DF). "Estamos buscando forças para a despedida do nosso menino. Assim que possível, vamos esclarecer todas as dúvidas e desmentir essas fake news", declarou a mãe em publicação de ontem.

Anthony Pietro morreu após se afogar em piscina de resort Imagem: Reprodução/Instagram

Tauá Resort diz lamentar profundamente a tragédia. Em nota, o complexo relata que a equipe de salva-vidas iniciou a massagem cardíaca na criança até a chegada dos socorristas do Samu. "O hotel cumpre todas as normas em relação à segurança da piscina, incluindo certificações e treinamento da equipe", destaca.

Leia a íntegra da nota enviada pelo resort:

"Lamentamos profundamente o ocorrido com um de nossos hóspedes em Alexânia.

A criança foi localizada por uma prestadora de serviços do hotel. Imediatamente, a equipe de salva-vidas iniciou a massagem cardíaca. Em poucos minutos, o Samu chegou ao local e assumiu o atendimento médico. O próprio hotel acionou a presença da polícia.

O hotel cumpre todas as normas em relação à segurança da piscina, incluindo certificações e treinamento da equipe.

Nossas prioridades, no momento, são a assistência à família e o suporte ao trabalho da Polícia Civil."