Lula diz que Trump está 'no caminho certo' sobre Guerra da Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o americano Donald Trump está "no caminho certo" nas negociações relacionados ao conflito entre Rússia e Ucrânia. A declaração foi feita hoje, pouco antes de o mandatário brasileiro encerrar sua viagem no Vietnã.

O que aconteceu

Eu poderia ser radical contra o Trump. Mas na medida que o Trump toma a decisão de discutir a paz entre Rússia e Ucrânia, que o [ex-presidente Joe] Biden deveria ter tomado, sou obrigado a dizer que está no caminho certo Lula, em declaração à imprensa no Vietnã

Trump participou da recente negociação de cessar-fogo na região do Mar Negro. Houve pressão por parte dele para que a Rússia aceitasse a proposta.

A Casa Branca anunciou, no início da semana, que Ucrânia e Rússia haviam chegado a esse acordo. Afirmou também que foram firmados pactos proibindo ataques em instalações de energia em ambos os países.

Lula disse que conversará com os líderes dos dois países, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Também defendeu a necessidade de uma mesa de conversa entre eles.

O presidente brasileiro afirmou ainda que quer reverter as tarifas impostas por Trump a produtos brasileiros. "Antes de fazer a briga, a gente quer gastar todas as palavras que estão no nosso dicionário para fazer um livre-comércio com os EUA", afirmou.

Ele diz que Brasil irá "negociar ao máximo". "Mas não teremos nenhuma preocupação de recorrer à OMC [Organização Mundial do Comério], que é o lugar onde todos os problemas comerciais deveriam ser resolvidos. Se não for resolvido, nós temos o direito de impor reciprocidade aos EUA."

Após as declarações, Lula voltou ao Brasil. Na viagem, o presidente anunciou planos de parceria com o Vietnã.