Lula: 'Anistia não é tema principal, a não ser para quem se culpabiliza'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a anistia não é assunto relevante para o país neste momento, em referência ao que pleiteiam o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores para os envolvidos nos ataques golpistas no 8 de Janeiro.

O que aconteceu

"Anistia não é um tema principal para ninguém, a não ser para quem está se culpabilizando", afirmou. "Tem muita coisa importante no Congresso Nacional de interesse do povo brasileiro", disse durante viagem ao Vietnã.

Presidente negou ter discutido o tema com os chefes do Legislativo em viagem à Ásia. Lula disse que ainda não conversou com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a respeito da anistia.

"Quando eu voltar para o Brasil eu pretendo conversar com o Alcolumbre e o Hugo Motta", declarou. Os parlamentares estão com Lula na comitiva que foi nesta semana ao Japão e Vietnã. "Viajando juntos nós damos maios autenticidade e clareza do fortalecimento da nossa democracia", disse Lula.

Anistia é defendida por bolsonaristas e líderes da oposição. Segundo Lula, o pedido representa um reconhecimento da culpa dos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. "Eles não estão nem querendo se defender", analisou o presidente.

Tema tem repercutido e ganhou espaço após julgamento no STF (Supremo Tribunal Federa). A Primeira Turma da Suprema Corte decidiu, por unanimidade, tornar réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete acusados por conspirar, organizar e estimular a tentativa de golpe.

'Bolsonaro sabe que fez bobagem'

Lula disse estar impressionado com pedido de anistia do ex-presidente. "Ele não está querendo nem se defender porque sabe, no subconsciente dele, que fez todas as bobagens de que está sendo acusado", disse, sem citar Bolsonaro nominalmente.

Bolsonaro responde pelas acusações da PGR (Procuradoria-Geral da República) na Justiça. A defesa do ex-presidente afirma que ele não assinou nenhuma minuta de caráter golpista nem teve participação nos atos de 8 de Janeiro. Ele e os aliados viraram réus por tentativa de golpe.

