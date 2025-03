Sem gatos em casa, autora diz como escreveu best-seller sobre 'cura' felina

A japonesa Syou Ishida, autora do best-seller "Vou te Receitar um Gato", encantou leitores com histórias sobre o poder de 'cura' dos felinos. No entanto, em entrevista exclusiva ao UOL, concedida por e-mail em inglês, ela afirmou que não convive com gatos em sua casa, mas que pesquisa muito sobre esses animais.

Eu não tenho um gato. Então, meu conhecimento sobre eles não vem de experiência pessoal. A maior parte do que sei vem das mídias sociais, da internet e de livros. Em interações com fãs, às vezes, ouço histórias sobre os gatos que eles têm, mas o que mais me impressiona do que os próprios gatos são as emoções dos seus donos. Eu tenho ficado comovida até às lágrimas, ao perceber o quão profundamente eles amam seus gatos. Syou Ishida

A sequência do primeiro livro, "Vou te Receitar Outro Gato", chegou ao Brasil em janeiro. Até hoje, são quatro volumes da série lançados no Japão. Os títulos são classificados como ficção de cura ("healing fiction", em inglês), que abordam dilemas cotidianos e trazem acolhimento.

Sobre o que o livro fala

Assim como no primeiro livro, a continuação fala sobre uma clínica misteriosa chamada Kokoro, localizada em Quioto, no Japão. É o estabelecimento onde gatos são receitados para os pacientes. Lá trabalham o médico Dr. Nike e a enfermeira Chitose.

Conhecemos quatro pacientes e seus dilemas pessoais. A estudante Moe Otani está preocupada com seu namoro e busca fugir de um possível término. O aposentado Tatsuya Satonaka enfrenta o luto pela perda de sua mulher.

Já a estudante Leona Kajiwara sentia ciúmes do irmão, Tomoya Kajiwara, e tinha problemas de relacionamento com a mãe. Por último, conhecemos mais a fundo Tomoya, que trabalha em um abrigo de gatos e estava aflito com o seu bichano, que dormia demais.

Autora Syou Ishida diz que se emociona com a relação entre donos e felinos Imagem: Divulgação

Admiração por felinos

Ishida escolheu escrever sobre gatos por considerá-los charmosos e ideais como personagens principais de uma história. "Para mim, os gatos são um tanto nobres e um símbolo de admiração", afirma. Para essa série de livros, a autora não definiu um tema ou mensagem específica que gostaria de transmitir: "Eu escrevo sobre o que acho divertido".

Como não tem um gato em casa, a escritora afirma que, diferentemente dos pacientes da Clínica Kokoro, não chegou a ser ajudada por esses animais.

No entanto, ver gatos em vídeos, imagens ou como símbolos em produtos já faz a minha expressão suavizar. Acho que, de certa maneira, também foi uma forma de ajuda. Syou Ishida

Cada capítulo uma história

A autora explica que os personagens de Dr. Nike e Chitose, junto com as pessoas ao redor deles, conduzem o enredo de "Vou te Receitar Outro Gato". Porém, em cada um dos capítulos, ela decidiu focar na trajetória de um paciente individual lutando com seus próprios problemas.

"Ao mudar a perspectiva para quatro pessoas diferentes, escrevi sobre diferentes lutas e ambientes", diz.

Ishida afirma, ainda, que não se inspirou em pessoas reais para criar os personagens do segundo volume. Porém, ela revela que uma das cenas do segundo capítulo, quando o personagem Tatsuya Satonaka caminhava à noite, surgiu ao perceber o cenário da própria vizinhança após o entardecer.

A cena de caminhada no segundo capítulo é inspirada em algo que experimentei enquanto caminhava pelo meu bairro à noite. Senti que o cenário parecia diferente durante o dia em comparação à noite, então eu incorporei esse sentimento à história. Syou Ishida

Por último, pedimos para a autora comentar a superstição bastante comum aqui no Brasil de que gatos pretos dão azar. "Imagino que viver com um gato preto seria muito divertido. (...) Quanto mais tempo você passa olhando para um gato, mais suas bochechas podem suavizar", concluiu.

Livro tem ilustrações delicadas, em preto e branco, na abertura de cada capítulo Imagem: Divulgações

O que achei do livro

Para começar, sempre me defini como uma "dog person", ou seja, tenho afinidade com cachorros. Porém, ao ler "Vou te Receitar Outro Gato", me emocionei com a fofura dos felinos e a transformação que causa na vida das pessoas.

A ciência explica: o convívio com os animais de estimação pode aumentar a produção de hormônios como a serotonina, melhorar o humor e os níveis de ansiedade e depressão. Mas é claro que os bichos não são capazes de resolver tudo, e buscar tratamento com psicólogos e psiquiatras é essencial.



Só que essa obra vai além de mostrar o potencial de cura dos gatos. A personagem Moe Otani, por exemplo, se preocupa com um problema e evita encará-lo de frente. Depois de receber um gato na Clínica Kokoro, ela fala sobre o que a aflige e encontra uma solução. O felino ajuda Moe a deixar um pouco o seu problema de lado e ela passa a se sentir melhor.

Mas, acredito que a personagem só consegue chegar a uma saída porque também se permitiu aceitar ajuda de outras pessoas e desabafar sobre o que sentia. Por isso, indico essa leitura para quem busca leveza e inspiração.

Por meio das histórias desse enredo, o leitor pode ser conduzido a mudar a perspectiva sobre a qual enxerga a sua vida e, até mesmo, ser "curado" com a sensação de acolhimento que a obra proporciona.

