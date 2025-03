Leo Índio diz que vive em região da Argentina diferente da informada ao STF

Do UOL, em Brasília

Primo dos filhos mais velhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Leo Índio disse ao UOL hoje que está em região diferente daquela informada ao Supremo Tribunal Federal ao sair do Brasil.

O que aconteceu

Réu nos ataques de 8 de Janeiro e sem passaporte, o ex-assessor parlamentar Leonardo Rodrigues de Jesus vivia em Cascavel (PR), próximo à tríplice fronteira com Argentina e Paraguai. Mas, em março, mudou-se para a Argentina, alegando que poderia ser preso. Não há mandado de prisão contra ele. O ministro Alexandre de Moraes pediu explicações da saída.

Leo Índio pediu refúgio. Na sexta-feira (29), sua defesa protocolou no STF documento que mostra que ele pediu refúgio à Argentina em 6 de março e informou um endereço em Puerto Iguazu, a província de Missiones, ao lado de Foz do Iguaçu (PR).

Ex-assessor diz que seu 'pré-asilo é válido em todo o território argentino'. Hoje, ao UOL, Leo Índio disse que estava em deslocamento e que vive em uma região diferente da que foi informada ao Supremo ontem.

Estou em deslocamento. Minha defesa apresentou a minha [autorização] precária [para morar e trabalhar]... a região em que eu fiz o pedido de asilo, nessa região de Missiones, e eu estou voltando agora para a região onde eu estou. Esse meu pré-asilo é válido por todo território argentino. Então, estou retornando à região onde eu estava.

Leo Índio, em áudio enviado ao UOL

Leo Índio não revelou onde é essa outra região e nem quais serão suas atividades na Argentina. Na quarta-feira (28), ele apareceu em uma transmissão ao vivo na internet ao lado do corretor Gilberto Ackerman, foragido na Argentina pelos ataques de 8 de janeiro. Ackerman chegou a morar, ao menos por certo tempo, na região de Buenos Aires.

Leo Índio diz que não desobedeceu ao Supremo

Ex-assessor está sem passaporte desde março de 2023 por decisão de Alexandre de Moraes. Leo Índio diz ainda que, mesmo sem passaporte, não descumpriu nenhuma restrição do Supremo ao ir à Argentina.

Para se chegar à Argentina e a outros países do Mercosul, basta uma carteira de identidade. A decisão do ministro Alexandre de Moraes que ordenou a apreensão, o cancelamento do documento e a proibição de obter outros passaportes não o proibiu expressamente de deixar o país.

Leo Índio não tem mandados de prisão em aberto no Brasil. "Continuarei gozando do meu direito de ir e vir", disse Leo Índio em nota à reportagem.

Não estou na Argentina na condição de foragido pois não me fora imposta qualquer restrição ou condenação pela justiça brasileira.

Leo Índio, em nota ao UOL

Um desembargador ouvido pela reportagem entende que a proibição de sair do país deveria constar na decisão de Moraes desde o início, mas avalia que essa restrição estava implícita. O advogado dele, Rafael Castro Alves, discorda. Hoje, ele explicou ao UOL que as ordens da Justiça precisam ser claras e escritas.

Não houve descumprimento de cautelar. Não existe decisão judicial implícita.

Rafael Castro Alves, advogado

Moraes pode tomar novas decisões. De toda a forma, tanto o desembargador quanto a defesa avaliam que, nos próximos dias, Alexandre de Moraes deve expedir ordem de prisão contra Leo Índio.

"Sobrinho" diz confiar na Justiça

Leo Índio é réu nos ataques aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 por cinco crimes: golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, dano a patrimônio tombado e associação criminosa. Ele nega.

Com intuito de preservar a minha integridade física, moral e intelectual, busquei asilo político. E reitero, nunca atentei contra o Estado Democrático de Direito nem promovi qualquer iniciativa ou colaborei com alguma tentativa de golpe de Estado e de depredação ao patrimônio público.

Nota de Leo Índio

Ele disse confiar na Justiça. "Acredito que esta [Justiça brasileira] cumprirá o seu dever constitucional respeitando o devido processo legal, o direito à defesa e o contraditório, e a presunção de inocência até que seja concluído o processo que me colocou na condição refutável de réu por pura e exclusivamente perseguição política", continuou Índio.