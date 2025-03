Juíza dos EUA suspende deportação de estudante turca da Universidade Tufts

Por Nate Raymond e Kanishka Singh

BOSTON (Reuters) - Uma juíza federal de Massachusetts impediu temporariamente na sexta-feira a deportação de uma estudante de doutorado turca da Universidade Tufts que manifestou apoio aos palestinos na guerra de Israel em Gaza e foi detida por autoridades de imigração dos Estados Unidos nesta semana.

Rumeysa Ozturk, de 30 anos, foi levada sob custódia pelas autoridades de imigração dos EUA perto de sua casa em Massachusetts na terça-feira, de acordo com um vídeo que mostra a prisão por agentes federais mascarados. As autoridades norte-americanas revogaram seu visto.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA tem acusado Ozturk, sem fornecer provas, de "participar de atividades de apoio ao Hamas", grupo que o governo dos EUA classifica como uma "organização terrorista estrangeira".

Oncu Keceli, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, disse que os esforços para garantir a libertação de Ozturk seguem, e acrescentou que está sendo fornecido apoio consular e jurídico pelas missões diplomáticas turcas nos EUA.

"Nosso cônsul geral de Houston visitou nossa cidadã no centro onde ela está sendo mantida na Louisiana em 28 de março. As solicitações e exigências de nossa cidadã foram encaminhadas às autoridades locais e ao seu advogado", disse Keceli em uma publicação no X.

A prisão de Ozturk ocorre um ano após ela coescrever um artigo de opinião no jornal estudantil da Universidade Tufts criticando a resposta da instituição aos apelos dos estudantes para desinvestir de empresas com vínculos com Israel e "reconhecer o genocídio palestino".

Apesar de uma ordem na noite de terça-feira exigindo que a estudante de doutorado e bolsista da Fulbright não fosse transferida para fora de Massachusetts sem aviso prévio de 48 horas, ela está agora na Louisiana.

Na decisão de sexta-feira, a juíza distrital dos EUA Denise Casper, em Boston, disse que, para dar tempo de resolver se o tribunal ainda tinha jurisdição sobre o caso, ela estava impedindo temporariamente a deportação de Ozturk.

Ela determinou que o governo Trump responda à queixa de Ozturk até terça-feira.

(Por Nate Raymond, em Boston, Kanishka Singh, em Washington, e Tuvan Gumrukcu, em Ancara; reportagem adicional de Nate Raymond e Humeyra Pamuk)