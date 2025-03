JBS vai investir US$100 mi para construir duas fábricas no Vietnã

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A processadora de alimentos JBS informou neste sábado que irá investir US$100 milhões na construção de duas fábricas no Vietnã, visando expandir sua presença na região e fortalecer sua posição no mercado global.

Segundo comunicado da companhia, as plantas serão responsáveis pela produção de carne bovina, suína e de aves, e utilizarão, principalmente, matérias-primas importadas do Brasil, destinadas a abastecer o mercado vietnamita e de outros países do Sudeste Asiático.

O acordo foi formalizado nesta madrugada por meio de um memorando de entendimento com o governo vietnamita, disse a JBS.

O negócio foi selado durante visita oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Vietnã, que marcou a abertura do mercado vietnamita à carne brasileira e teve a JBS como parte da delegação empresarial que acompanhava o presidente.

"As novas fábricas no Vietnã não serão apenas uma expansão de capacidade produtiva, mas um investimento com propósito: gerar valor para a economia local, criar empregos qualificados, contribuindo para a segurança alimentar em todo o Sudeste Asiático", disse o presidente da Friboi, Renato Costa, no comunicado. A Friboi, que pertence à JBS, se apresenta como líder no mercado de carne bovina no Brasil.

O plano prevê que a primeira fase do projeto será instalada no Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, onde será construído um centro logístico com capacidade para armazenagem, abrangendo atividades de pré-processamento, corte e embalagem, disse a JBS.

O memorando estima que a segunda fábrica será construída no sul do Vietnã dois anos após o início das operações da primeira unidade e contará com infraestrutura semelhante, incluindo novo centro logístico e planta de processamento, acrescentou.