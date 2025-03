Itamaraty condena bombardeios entre Israel e Líbano e pede cessar-fogo

O MRE (Ministério das Relações Exteriores) condenou hoje os bombardeios entre Israel e Líbano.

O que aconteceu

28.mar.2025 - Bombeiros combatem chamas em escombros após um ataque israelense em Beirute Imagem: AFP

Em nota, o Itamaraty condenou as violações ao acordo de cessar-fogo. O Ministério citou o ataque israelense ao sul do Líbano e a um bairro residencial de Beirute ontem.

Foi o primeiro ataque de Tel Aviv à capital libanesa desde o início da trégua, em 27 de novembro. Segundo Israel, o bombardeio foi uma represália ao lançamento de foguetes do Líbano contra seu território.

O Itamaraty também condenou o "lançamento de foguetes a partir do Líbano". O Hezbollah negou os ataques e disse que estava respeitando o cessar-fogo. O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, pediu ao Exército que prenda os autores de foguetes lançados em direção a Israel.

Ao expressar forte preocupação com essa recente escalada de violência e com as violações sistemáticas do cessar-fogo, o Brasil conclama as partes envolvidas a exercer máxima contenção e a cumprir, integralmente, os termos do referido acordo e as obrigações previstas na Resolução 1701 do Conselho de Segurança, incluindo a plena retirada das tropas israelenses do Sul do Líbano. Trecho da nota emitida pelo Itamaraty

França e ONU também condenam ataque israelense

O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que o ataque israelense é "inaceitável". Segundo ele, o bombardeio viola o cessar-fogo e os ataques "entram no jogo do Hezbollah".

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, está em visita a Paris. Macron disse que vai conversar a respeito com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, e o presidente americano, Donald Trump. Já o presidente libanês condenou "qualquer tentativa de envolver o Líbano em uma espiral de violência".

A ONU pediu, na sexta-feira, a todas as partes que "exerçam moderação". "Um retorno a um conflito mais amplo no Líbano seria devastador para os civis de ambos os lados" da fronteira "e deve ser evitado a todo custo". "É absolutamente necessário que todas as partes mostrem moderação", disse a representante das Nações Unidas para o Líbano, Jeanine Hennis-Plasschaert, em um comunicado.