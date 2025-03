Índia e EUA avançam em direção a acordo comercial, dizem autoridades

Por Manoj Kumar

NOVA DÉLHI (Reuters) - Autoridades indianas e norte-americanas informaram neste sábado que discutiram questões comerciais, incluindo a redução de tarifas e a flexibilização de barreiras não-tarifárias, progredindo em direção a um acordo comercial bilateral ao longo de vários dias de negociações em Nova Délhi.

As negociações, conduzidas por autoridades do Ministério do Comércio da Índia e uma delegação dos EUA chefiada por Brendan Lynch, representante assistente de Comércio dos EUA para o Sul e Ásia Central, foram realizadas de 26 a 29 de março.

Separadamente, o vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, conversou com o secretário de Relações Exteriores da Índia, Vikram Misri, sobre os esforços para reduzir as barreiras comerciais e alcançar uma "relação comercial bilateral justa e equilibrada", além de fortalecer a cooperação em defesa e tecnologia para reforçar a segurança regional.

Landau agradeceu à Índia por seus esforços para lidar com a imigração ilegal para os EUA e pediu cooperação contínua, disse o Departamento de Estado dos EUA em um comunicado.

As conversas ocorrem em um momento em que o presidente dos EUA, Donald Trump, se prepara para impor tarifas recíprocas a vários parceiros comerciais a partir de 2 de abril, com a Índia esperando uma isenção em meio às negociações bilaterais. Ambos os países pretendem assinar a primeira parte de um acordo comercial bilateral até o outono no hemisfério Norte.

"A conclusão bem-sucedida das discussões reflete o progresso nos esforços para expandir as relações bilaterais de comércio e investimento entre Índia e EUA para promover a prosperidade, a segurança e a inovação em ambos os países", afirmou um comunicado do Ministério do Comércio da Índia.