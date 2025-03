Groenlândia ironiza sigla MAGA: 'Faça América Cair Fora'

Moradores da Groenlândia têm usado bonés com o slogan "Make America Go Away" (Faça a América Cair Fora), parodiando o slogan de Donald Trump para mostrar insatisfação com a investida americana sobre a ilha, objeto de desejo do republicano.

O que aconteceu

Publicação de groenlandês viralizou, e bonés já são comercializados. Em publicação viral que mostrava o boné, Aannguaq Reimer-Johansen afirmou que a visita do vice-presidente J.D. Vance e de sua esposa fazem parte de uma ofensiva, e pediu que os groenlandeses "aguentem firme e se mantenham juntos".

Groenlandeses organizaram protestos contra interesse americano. Jornais americanos citaram que a viagem dos membros do governo Trump teve que se restringir a uma base militar americana no país, por receio de manifestações anti-EUA por onde passassem. No dia 15 deste mês, centenas de groenlandeses protestaram em Nuuk, capital do país, com bandeiras e placas com dizeres como "Não estamos à venda!" e "Não é não".

15.mar.2025 - Pessoas protestam em frente ao consulado dos EUA na Groenlândia Imagem: Christian Klindt Soelbeck / Ritzau Scanpix / AFP

Comitiva de Trump está visitando a Groenlândia. J.D. Vance defendeu que o país "estaria melhor sob controle americano", mas defendeu que o "uso da força" não será necessário para garantir a segurança da Groenlândia. A visita se dá após Trump reforçar seu interesse em possuir a ilha, e mesmo dizer que os Estados Unidos "precisam" ter o território para haver "paz mundial":

Temos que ter a Groenlândia. Não é uma questão de: 'Você acha que podemos viver sem ela?' Não podemos. Precisamos da Groenlândia, é muito importante, pela segurança internacional. (...) Não estamos falando de paz para os Estados Unidos, estamos falando de paz mundial. Donald Trump, presidente dos EUA.

Groenlandeses não querem americanos e tentam sair de domínio dinamarquês. "Visitar quando não há um governo no poder não é considerado um sinal de respeito por um aliado", disse o novo primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, que tinha acabado de apresentar o novo governo de coalizão da Groenlândia, formado para "lidar com a forte pressão externa". A ilha ainda é parte do governo da Dinamarca, e elegeu Nielsen com a intenção de se tornar um país independente.

Mette Frederiksen, premiê que antecedeu Nielsen disse anteontem que os Estados Unidos sabem que a Groenlândia não está à venda. "Isso foi comunicado a eles de forma inequívoca, tanto direta quanto publicamente."

O rei Frederico X da Dinamarca declarou hoje seu apego ao território. "Não deve haver dúvidas sobre meu amor pela Groenlândia, e minha conexão com o povo groenlandês está intacta", disse ele à emissora de TV pública do país.

Uma pesquisa publicada no final de janeiro indica que 85% da população também rejeita qualquer perspectiva de se tornar americana. De seus 57 mil habitantes, quase 90% são inuítes.

A Groenlândia é uma ilha coberta em 80% de gelo, que contém recursos de hidrocarbonetos e minerais essenciais para a transição energética. O território tem autonomia em relação à Dinamarca, que mantém poderes sobre diplomacia, defesa e política monetária, e fornece ajuda anual que representa 20% do PIB da Groenlândia.

Versão canadense de bonés com mesmo slogan também é vendida. O governo Trump sugeriu anexar o Canadá repetidas vezes, chamando o país de "51° estado", e o ex-premiê, Justin Trudeau, de governador. A relação com o Canadá está estremecida desde que o republicano ameaçou impor tarifas contra o vizinho, o que está prometido para acontecer na próxima quarta-feira.

Com AFP