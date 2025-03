Forças de segurança indianas matam 16 rebeldes maoístas em tiroteio

BHUBANESWAR (Reuters) - As forças de segurança indianas mataram pelo menos 16 rebeldes maoístas em uma troca de tiros no Estado de Chhattisgarh, informou a polícia local neste sábado.

Os rebeldes de extrema esquerda têm realizado uma ofensiva de guerrilha contra o governo, especialmente no centro e no leste da Índia, há décadas, que tem levado a confrontos intensos e baixas em ambos os lados.

No incidente de sexta-feira, as forças de segurança encontraram uma variedade de armas durante uma busca em Sukma, no sul de Chhattisgarh, informou a polícia em um comunicado.

Os rebeldes dizem que estão lutando para dar aos agricultores indianos pobres e aos trabalhadores sem terra mais controle sobre suas terras e uma maior reivindicação de minerais que estão sendo explorados por grandes mineradoras.

O ministro do Interior da Índia, Amit Shah, tem prometido eliminar a insurgência, e os confrontos entre as forças de segurança e os maoístas têm se intensificado desde a eleição do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para seu terceiro mandato no ano passado.

(Reportagem de Jatindra Dash em Bhubaneswar)