Exército do Sudão conquista mercado importante e amplia controle sobre capital

CAIRO (Reuters) - O Exército do Sudão disse neste sábado que assumiu controle de um grande mercado em Omdurman, cidade irmã de Cartum, que havia sido usado anteriormente por seus rivais das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) para lançar ataques durante a devastadora guerra de dois anos.

A declaração foi feita dias após o Exército sudanês declarar vitória sobre as RSF em Cartum, reivindicando controle sobre a maior parte da capital.

O conflito entre o Exército e as RSF tem desencadeado ondas de violência étnica, criando o que as Nações Unidas chamam de a pior crise humanitária do mundo e levando várias áreas à fome.

O Exército disse em um comunicado que suas forças estão agora no controle do mercado no oeste de Omdurman, Souq Libya, tendo apreendido armas e equipamentos deixados para trás pelas RSF ao fugirem.

Souq Libya é um dos maiores e mais importantes centros comerciais do Sudão.

As RSF não comentaram sobre o avanço do Exército sudanês em Omdurman, onde o grupo paramilitar ainda detém algum território.

A guerra eclodiu em meio a uma disputa pelo poder entre o Exército do Sudão e as RSF, antes da transição para o governo civil. Ela devastou grande parte de Cartum, desalojou mais de 12 milhões de sudaneses de suas casas e deixou cerca de metade dos 50 milhões de habitantes do país sofrendo de fome aguda.

(Reportagem de Khalid Abdulaziz)